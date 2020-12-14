Результати президентських виборів у США, які відбулися 3 листопада 2020 року, Дональд Трамп збирається продовжувати оскаржувати. Навіть попри те, що 14 грудня відбудеться голосування колегій виборників.

Трамп не здається

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що Верховний суд США відхилив один із позовів його команди щодо виборів. Про це розповіли у Fox News 13 грудня.

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Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих (судових – 24 канал) справ,

– сказав Трамп.

Свої юридичні заперечення результатів президентських виборів адвокати Трампа мають намір просувати далі. Навіть попри те, що колегії виборників голосуватимуть вже 14 грудня.

Водночас поки що чинний глава Білого дому визнав, що це голосування змушує його відчувати брак часу:

"Вони дають нам дуже мало часу. Але ж ми зловили їх, як шахраїв, які вкидали бюлетені!"

Трамп продовжує стверджувати, що багато голосів віддавали від імені померлих, що були "вкиди", що вибори сфальсифіковані тощо – утім, жодної із цих заяв наразі Трамп у судах не довів.

Яка ситуація з виборами президента США напередодні голосування виборників

Після завершення підрахунку голосів у всіх штатах представника демократів Джозефа Байдена вважають обраним президентом. Він мав би отримати 306 голосів виборників з 270 необхідних, а республіканець Дональд Трамп – 232.

Він мав би отримати 306 голосів виборників з 270 необхідних, а республіканець Дональд Трамп – 232. Офіційно колегії виборників голосуватимуть 14 грудня (кожна у своєму штаті, починаючи з 10 години за північноамериканським східним часом). Після цього голосування результати виборів у США будуть остаточними.

(кожна у своєму штаті, починаючи з 10 години за північноамериканським східним часом). Після цього голосування результати виборів у США будуть остаточними. Результати голосування колегії виборників, як передбачає американська конституція, має затвердити Конгрес. Спільне засідання Сенату і Палати представників з цього приводу відбудеться, як очікують, 6 січня 2021 року.

Спільне засідання Сенату і Палати представників з цього приводу відбудеться, як очікують, 6 січня 2021 року. Джо Байден, якщо не станеться чогось екстраординарного, мав би вступити на посаду 46 президента США 20 січня 2021 року.

Цікаво, що процедуру голосування виборників традиційно вважають формальністю, але у 2020 до неї прикута особлива увага саме через агресивний опір Трампа і його небажання визнавати свою поразку.

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