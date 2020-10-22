Наближення дня волевиявлення характеризується піком зловживань.

Лічені дні, які залишилися до місцевих виборів 25 жовтня, скоріше за все, будуть насичені маніпуляціями, спробами підкупу виборців, публікацією компромату на суперників, застерігають експерти. І не виключають, що далі баталії можуть продовжитися у судових інстанціях.

Насправді всі готуються на останній день – це у нас … п’ятниця коли можна викинути компромат на свого конкурента і він не в змозі захиститися, тому що у нас наступний день – день тиші – і він не зможе відповісти на компромат, який був викинутий,

– припускає Олександр Теплюк, виконавчий директор Українського інституту політики з виборчих технологій.

"Це мобілізаційний етап, він характеризується піком підкупу, піком зловживань, пов’язаних із підвозом виборців, додатковою незаконною агітацією. Мені буквально вчора присилали заповнені бюлетені з поставленим номером, причому вручну заповненими, які підсовують під двері, роздають на вулиці і таке інше. Цей етап характеризується максимальною концентрацією всіх зусиль всіх суб’єктів", – додає директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

Слід додати, що серед напрямків маніпуляцій різних партій експерти виділяють екологічну тематику. Зазначається, що вона раптово, за кілька місяців перед виборами, почала хвилювати старі та нові політичні сили.