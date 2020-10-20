Президент України Володимир Зеленський анонсував поїздку народних депутатів від "Слуги народу" на Донбас. Близько 120 "слуг" планують відвідати зону ООС вже 21 жовтня.

Президент також підкреслив, що під час візитів в Україну закордонних лідерів, він запрошує їх саме в Донецьку й Луганську області. Про це повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський підкреслив, що разом з ним Донбас відвідували вже колишній голова Європейської Ради Дональд Туск, президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, а також низка послів.

Радий, що завтра на Донбас поїдуть і 120 народних депутатів. Не в Туреччину чи на Мальдіви, як колись – депутати поїдуть на передову,

– заявив глава держави.

Він підкреслив, що передовій народні обранці зможуть поспілкуватися з військовими й місцевими жителями й почути про реальну ситуацію там від них, а не з соціальних мереж.

"Мир на Донбасі й деокупація Криму – мої ключові пріоритети. Допоки Крим залишається окупованим, а українці й кримські татари зазнають регулярних переслідувань – світ не має забувати про Крим", – наголосив Володимир Зеленський.

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