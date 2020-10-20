"На передову – не на Мальдіви": понад 100 "слуг" їдуть на Донбас
Президент України Володимир Зеленський анонсував поїздку народних депутатів від "Слуги народу" на Донбас. Близько 120 "слуг" планують відвідати зону ООС вже 21 жовтня.
Президент також підкреслив, що під час візитів в Україну закордонних лідерів, він запрошує їх саме в Донецьку й Луганську області. Про це повідомляє 24 канал.
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Володимир Зеленський підкреслив, що разом з ним Донбас відвідували вже колишній голова Європейської Ради Дональд Туск, президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, а також низка послів.
Радий, що завтра на Донбас поїдуть і 120 народних депутатів. Не в Туреччину чи на Мальдіви, як колись – депутати поїдуть на передову,
– заявив глава держави.
Він підкреслив, що передовій народні обранці зможуть поспілкуватися з військовими й місцевими жителями й почути про реальну ситуацію там від них, а не з соціальних мереж.
"Мир на Донбасі й деокупація Криму – мої ключові пріоритети. Допоки Крим залишається окупованим, а українці й кримські татари зазнають регулярних переслідувань – світ не має забувати про Крим", – наголосив Володимир Зеленський.
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