Президентська кампанія у Сполучених Штатах може стати рекордною за кількістю скандалів. Кандидат від демократів Джо Байден та республіканець Дональд Трамп мають чимало скелетів у шафі, тож обидва намагаються використати недосконалість біографії конкурента на свою користь.

Про конфронтацію між 2 претендентами на пост президента США – у матеріалі 24 каналу.

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Скандал у США навколо України

Початком активної фази боротьби між демократами та республіканцями можна назвати скандал навколо нібито тиску на президента України Володимира Зеленського з боку президента США Дональда Трампа.

Тоді, у липні 2019 року, Трампа звинуватили у намаганні схилити новообрану українську владу до участі в американських передвиборчих баталіях. Очільник Білого дому попросив Зеленського почати розслідування проти сина свого опонента Джо Байдена – Хантера – в обмін на військову та фінансову допомогу.

Детальніше про вибори президента США – читайте у матеріалах 24 каналу.

Демократи почали процедуру імпічменту, навіть проголосували за це у нижній палаті конгресу США на свою користь. Однак процедура проходить також через Сенат, де в демократів банально не було більшості, а потрібно було отримати аж 2 третини голосів.

Сенат не знайшов провини Дональда Трампа у зазначених статтях, і цим остаточним рішенням він повністю виправданий,

– пояснив голова Верховного суду США Джон Робертс.

Провальний імпічмент похитнув позиції демократів, а республіканці не припинили підкидати масло у вогонь та продовжили компрометацію Джо Байдена через його сина.

Під час останніх дебатів Трамп нагадав, що підозріла активність Хантера Байдена була не тільки в Україні, а ще у Китаї і навіть Росії. Мовляв, Байден молодший проводив підозрілі мільйонні транзакції у піднебесній, а дружина колишнього мера Москви Юрія Лужкова перевела йому майже 4 мільйони доларів.

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Також Трамп наголосив на пристрасті Хантера до наркотиків. "Мій син, як і безліч інших людей, мав проблему з наркотиками, але він поборов це, він виправився та я пишаюся ним за це", – сказав Байден.

Рейтинг Трампа постраждав

Коронавірус з руйнівною силою вдарив по всьому світу, але найбільше постраждав рейтинг Дональда Трампа. Всі економічні здобутки, якими так вихвалявся головний республіканець Сполучених Штатів, були зруйновані неочікуваною пандемією COVID-19.

Однак економічні втрати – не єдина причина стрімкого падіння популярності серед виборців. Дональд Трамп поставився до проблеми дуже скептично. В результаті, штати, головами яких були республіканці, провалили боротьбу з коронавірусом. А прихильники демократів не залишають можливості дорікнути Трампа за колосальну кількість хворих та смертей в країні.



Дональд Трамп / Фото radio-canada

"Це насправді грішно, коли ми не можемо захисти своїх людей, а тим часом президент постійно називає це обманом, вважає, що вірус зникне магічним чином", – зазначила спікерка палати представників США Ненсі Пелосі.

Black Lives Matter

Протести активістів Black Lives Matter зачепили 2 кандидатів. Спочатку суспільство накинулося зі звинуваченнями на Дональда Трампа, який намагався приборкати демонстрації жорсткою силою. Трампа одразу ж звинуватили в расизмі та авторитарних замашках.

Демократи разом з Джо Байденом навпаки підтримали протестувальників. Спочатку це йшло їм на користь. Але згодом політика демократичних штатів, які намагалися обмежити вплив поліцейських у містах, призвела до втрати контролю над натовпом.

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Згодом почалися погроми, підпали та мародерство, що повністю невілювало плюси від лібералізації демократів в очах частини населення та повернуло втрачені бали Трампу.

"Ми виступаємо за втручання правоохоронців. Подивіться на міста, які керуються демократами. Коли ми прийшли до Сієтлу, до Чікаго. Тільки вони почули, що ми прийдемо – підняли руки до гори та ми навели порядок протягом години. Ви проти застосування правоохоронців, тому що боїтеся втратити своїх радикально лівих прихильників",- сказав Трамп.

Що кажуть соціологи

Нескінченні нападки кандидатів один на одного у соцмережах не закінчаться, схоже, до самого дня виборів, що призначені на 3 листопада. Більшість соцопитувань показують значну перевагу Джо Байдена, навіть у класично республіканських штатах.



Джозеф Байден / Фото zdf

Втім, яким буде результат точно не можуть сказати навіть експерти. Досвід виборів 2016 року показав, що все може змінитися у будь-який момент, та не виключено, що остаточний результат може здивувати більшу частину виборців.