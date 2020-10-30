Євросоюз не виніс питання перегляду безвізовий режиму з Україною на порядок денний. Підставою для цього могло стати скандальне рішення КСУ щодо скасування антикорупційної реформи. Однак рішучі дії української влади, зокрема засідання РНБО і публічна позиція президента, наразі задовільняють Єврокомісію.