Перегляд безвізу не стоїть на порядку денному, – Стефанішина про реакцію ЄС на рішення КСУ
Євросоюз не виніс питання перегляду безвізовий режиму з Україною на порядок денний. Підставою для цього могло стати скандальне рішення КСУ щодо скасування антикорупційної реформи. Однак рішучі дії української влади, зокрема засідання РНБО і публічна позиція президента, наразі задовільняють Єврокомісію.
Рішення КСУ підриває довіру європосадовців до українських реформ. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомив Інтерфакс-Україна.
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Наразі питання про перегляд безвізу не стоїть на порядку денному,
– наголосила Стефанішина.
Що ще сказала Стефанішина
- Питання боротьби з корупцією в Україні було однією з умов ЄС під час переговорів про отримання безвізового режиму.
- Якщо антикорупційна боротьба у країні припиниться, Єврокомісія може ініціювати перегляд "безвізу" для України.
- Однак наразі дії української влади, спрямовані проти скасування антикорупційної реформи, свідчать, що Україна налаштована на подальшу боротьбу з корупцією.
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