Дводенне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі стартує 24 листопада у форматі відеоконференцій. Першого дня засідатимуть підгрупи, а другого – відбудеться загальне засідання на рівні керівників делегацій.

Українська сторона в ТКГ наголосила у телеграм-каналі, що готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію. Усе задля вирішення до кінця 2020 року нагальних питань, насамперед, які полегшують долю громадян України:

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відкриття КПВВ,

виплата соціальної допомоги та пенсії,

повернення осіб, що утримуються взаємно.

Які підгрупи ТКГ засідатимуть 24 листопада:

політична ("План спільних кроків"),

гуманітарна (відкриття КПВВ, обмін полоненими),

безпекова (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),

економічна (виплата пенсій, соціальної допомоги).

25 листопада відбудеться загальне засідання на рівні керівників делегацій.

Про що домовилась ТКГ на попередньому засіданні

На засіданні ТКГ 19 листопада домовились про деталі розблокування роботи КПВВ у регіоні. Також узгодили нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ "Золоте" та "Щастя".

Зауважмо, що раніше глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук закликав повернути додому усіх взаємно утримуваних осіб до Різдва та Нового року.