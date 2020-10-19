У річницю трагедії "на перехресті Зайцевої" у Харкові автівки знову гнали на "червоне": відео
На перехресті вулиці Сумської та перевулку Мечникова у Харкові 18 жовтня дві автівки промчали на червоне світло світлофора. Саме на цьому місті 3 роки тому сталась масштабна ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.
Інцидент стався ввечері. Відео, як "женуть" машини, опублікували у телеграм-каналі "Харьков 1654".
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У річницю трагедії на перехресті "імені Зайцевої" чергові відморозки вирішили повторити її подвиг,
– написали очевидці.
На відео видно, як чорний позашляховик проїхав на жовте світло, а потім білий Mercedes – на червоне. На перехресті пішоходи вже збирались переходити дорогу, проте, на щастя, помітили авто та почекали.
Що відомо про аварію за участі Зайцевої та Дронова у Харкові
- ДТП сталась 18 жовтня 2017 року.
- Тоді авто Volkswagen Touareg, за кермом якого був Дронов, зіткнувся із Lexus RX350, під управлянням Зайцевої.
- Машину Зайцевої відкинуло на тротуар. У результаті авто знесло групу пішоходів, які чекали зеленого світла.
- Через ДТП загинули 6 людей, ще 6 – постраждали.
- У 2019 році Зайцева та Дронов отримали по 10 років в'язниці.