На перехресті вулиці Сумської та перевулку Мечникова у Харкові 18 жовтня дві автівки промчали на червоне світло світлофора. Саме на цьому місті 3 роки тому сталась масштабна ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Інцидент стався ввечері. Відео, як "женуть" машини, опублікували у телеграм-каналі "Харьков 1654". Читайте також Авто вилетіло у кювет: на Львівщині трапилась жахлива аварія з 3 загиблими – фото У річницю трагедії на перехресті "імені Зайцевої" чергові відморозки вирішили повторити її подвиг,

– написали очевидці. На відео видно, як чорний позашляховик проїхав на жовте світло, а потім білий Mercedes – на червоне. На перехресті пішоходи вже збирались переходити дорогу, проте, на щастя, помітили авто та почекали. Що відомо про аварію за участі Зайцевої та Дронова у Харкові ДТП сталась 18 жовтня 2017 року.

Тоді авто Volkswagen Touareg, за кермом якого був Дронов, зіткнувся із Lexus RX350, під управлянням Зайцевої.

Машину Зайцевої відкинуло на тротуар. У результаті авто знесло групу пішоходів, які чекали зеленого світла.

Через ДТП загинули 6 людей, ще 6 – постраждали.

У 2019 році Зайцева та Дронов отримали по 10 років в'язниці.