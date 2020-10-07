"Перехвилювались від патріотичної музики": 13 російських школярів знепритомніли під час лінійки
В одній з російських шкіл Псковської області трапилась неприємна ситуація - 13 учні знепритомніли під час лінійки. Як пояснила керівниця управління освіти місцевої адміністрацій Тетяна Лозницька, у цей час грала патріотична музика і діти "просто перехвилювались".
Вона додала, що захід був хвилюючий, передає РБК.
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Лозницька розповіла, що звучали промови патріотичного та морального спрямування, а також особлива музика.
При таких обставинах одна дитина могла відчути нездужання, і вже учні поруч з нею поставилися до свого самопочуття уважніше, ніж зазвичай,
– сказала керівниця.
За словами Лозницької, у дітей є вікові і фізіологічні особливості. Це теж могло стати причиною втрати свідомості.