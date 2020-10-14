У Києві 14 жовтня проведуть велопробіг та піший «Марш УПА». Через заходи частково обмежили рух на вулицях, а також внесли зміну рух деяких тролейбусів та автобусів.

Центральними вулицями міста вирушить піша хода

Пішу ходу у столиці запланували з 14:00 до 18:00. Про це інформує Патрульна поліція Києва.

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Марш відбудеться за таким маршрутом:

Парк Шевченка (вулиця Володимирська) – бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Інститутська – вулиця Банкова, 11.

У столиці проводять велопробіг

О 9:00 стартував велопробіг, який теж присвятили Дню захисника України. Його проводять за таким маршрутом:

Площа Михайлівська – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик – площа Європейська – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – площа Слави – вулиця Лаврська.

Важливо! Водіїв просять звернути увагу, що зазначені вулиці будуть перекриті, частково також може бути обмежений рух на прилеглих вулицях.

Як змінять маршрути громадського транспорту 14 жовтня

Із 11:00 до закінчення заходів передбачається тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62, 114, 118 та тролейбусів № 5, 7, 8, 17.

У разі необхідності рух буде організовано:

тролейбусів маршрутів № 5, 7, 8, 17 відповідно від вулиці Білицької, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської, площі Космонавтів до бульвару Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка, далі за чинною трасою;

автобусів маршрутів № 24, 114 відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вулиці Милославської до вулиці Володимирської за чинними маршрутами, далі – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вулиця Симона Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Володимирська, далі за чинними маршрутами;

автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського;

автобусів маршруту № 118 від станції метро "Чернігівська" до вулиці Басейної за чинним маршрутом, далі – вулиця Еспланадна – вулиця Саксаганського (в зворотному напрямку вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі) – проспект Перемоги, далі за чинним маршрутом.



Зміни у маршруті автобуса №118 / Інфографіка "Київпастрансу"

Зміни у маршруті автобуса №62/ Інфографіка "Київпастрансу"

Зміни у маршрутах автобусів № 114 та 24 / Інфографіка "Київпастрансу"



Зміни у маршруті тролейбусів №5, 7, 8, 17 / Інфографіка "Київпастрансу"

14 жовтня відзначають День захисника України. Це державне свято з 2015 року. Також у цей день – річниця створення УПА та День козацтва, а також свято Покрови Пресвятої Богородиці.