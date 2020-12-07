Колегія суддів 7 грудня винеса вирок нападникам на одеського активіста та лідера "Автомайдану" Віталія Устименка. Відтак Юрій Гаврилюк та Станіслав Руденко отримали умовні терміни.

Обвинувачених визнали винними. Проте справу перекваліфікували на хуліганство, раніше її розглядали як замах на вбивство, повідомляє "Суспільне".

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Тому Гаврилюка та Руденка засудили до 4 років умовного ув'язнення із випробувальним терміном у 2 роки. Також винуватці мають заплатити Устименку 25 тисяч гривень моральної шкоди.

Чому справу перекваліфікували

Судді не знайшли достатніх доказів, що хтось замовив напад на активіста або наказав його вбити. Також у суді переконані, що оскільки Устименко отримав легкі тілесні ушкодження, це свідчить про хуліганство.

Крім того, зазначили, що нападники – колишні військові, які воювали на передовій.

Що каже Устименко

Активіст у коментарі hromadske звернув увагу на "раптове хуліганство з незрозумілих мотивів". Устименко наголосив, що буде оскаржувати рішення суду.

Що відомо про напад на Устименка