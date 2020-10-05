Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 5 жовтня доповів президенту Володимиру Зеленському про дотримання на Донбасі режиму припинення вогню. Хоча бойовики порушують "тишу" ледь не щодня.

Хомчак зазначив, що сторони в цілому вже 71 день дотримуються перемир'я. Про це головнокомандувач розповів на селекторній нараді, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Крім того, президенту доповіли, що ситуація з ліквідацією пожеж на Луганщині погіршувалася через несприятливі погоду та заміновані території. Однак вдалося не допустити знищення складу боєприпасів.

Що відомо про перемир'я на Донбасі