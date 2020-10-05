Перемир'я на Донбасі: Хомчак розповів про дотримання режиму "тиші"
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 5 жовтня доповів президенту Володимиру Зеленському про дотримання на Донбасі режиму припинення вогню. Хоча бойовики порушують "тишу" ледь не щодня.
Хомчак зазначив, що сторони в цілому вже 71 день дотримуються перемир'я. Про це головнокомандувач розповів на селекторній нараді, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Крім того, президенту доповіли, що ситуація з ліквідацією пожеж на Луганщині погіршувалася через несприятливі погоду та заміновані території. Однак вдалося не допустити знищення складу боєприпасів.
Що відомо про перемир'я на Донбасі
- Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня. Про перемир'я домовились у рамках перемовин Тристоронньої контактної групи.
- Бойовики порушують "тишу" ледь не щодня. Переважно окупанти здійснюють провокативні постріли. Тому українські військові вогонь у відповідь не відкривають.
- Однак 6 вересня бойовики вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті 1 український воїн загинув.
- Зауважимо, це вже не перше перемир'я на Донбасі. Усі попередні також зривали бойовики.