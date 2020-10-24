Президент України Володимир Зеленський ствердив, що, попри провокації проросійських бойовиків, режим припинення вогню на Донбасі діє. За його словами, перемир'я дозволило мінімізувати втрати з боку українських військових.

У день заснування ООН Зеленський провів зустріч із координаторкою системи Організації Об'єднаних Націй в Україні Оснат Лубрані. Про це повідомив Офіс Президента.

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Втрати в українському війську

Президент України констатував, що є провокації ворога, постріли і, на жаль, 1 загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську.

На жаль, ця втрата є, але ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН,

– зазначив очільник держави.

Він зауважив, що режим тиші на Донбасі, станом на 24 жовтня 2020 року, діє майже 90 днів.

Важливо! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Більше новин про війну на Донбасі читайте тут.

Позиція Лубрані

Оснат Лубрані відзначила важливість режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході. Вона наголосила, що люди на Донбасі бачать, як покращилося життя після досягнення перемир'я.

"Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, – просто вражає", – додала координаторка.

Зустріч Володимира Зеленського з координаторкою системи ООН в Україні: дивіться відео