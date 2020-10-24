Попри провокації: перемир'я дозволило зменшити українські втрати на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський ствердив, що, попри провокації проросійських бойовиків, режим припинення вогню на Донбасі діє. За його словами, перемир'я дозволило мінімізувати втрати з боку українських військових.
У день заснування ООН Зеленський провів зустріч із координаторкою системи Організації Об'єднаних Націй в Україні Оснат Лубрані. Про це повідомив Офіс Президента.
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Втрати в українському війську
Президент України констатував, що є провокації ворога, постріли і, на жаль, 1 загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську.
На жаль, ця втрата є, але ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН,
– зазначив очільник держави.
Він зауважив, що режим тиші на Донбасі, станом на 24 жовтня 2020 року, діє майже 90 днів.
Позиція Лубрані
Оснат Лубрані відзначила важливість режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході. Вона наголосила, що люди на Донбасі бачать, як покращилося життя після досягнення перемир'я.
"Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, – просто вражає", – додала координаторка.
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