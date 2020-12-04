Бої за спірну територію у Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня. Однак фактично боротьба між Вірменією та Азербайджаном за регіон триває не одне десятиліття. І навіть після підписання угоди про перемир'я, немає гарантії, що довгоочікуваний мир таки наступить. Ба більше, у гру може вступити новий гравець – Туреччина.

Річ у тім, що угода про перемир'я була складена нашвидкуруч, а тому містить пункти, які можуть стати виправданням для нової війни й розділення Вірменії. Про це заявив експерт American Enterprise Institute Майкл Рубін, пише National Interest.

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Що не так з угодою

Рубін пояснив, що угода містить пункт, який може посіяти зерно для нової війни. У ньому сказано: "Республіка Вірменія повинна гарантувати безпечне транспортне з'єднання між західними регіонами Азербайджану і Нахічеванською Автономною Республікою. Мовиться про сполучення двох частин Азербайджану, розділених Вірменією. І тут виникає дві проблеми:

Буде потрібно більше однієї дороги чи залізниці, а отже ще більше розділення вірменської території. Це може поховати будь-які дипломатичні надії, що після перемир'я швидко наступить і міцний мир.

Це може поховати будь-які дипломатичні надії, що після перемир'я швидко наступить і міцний мир. Рух турецьких вантажівок через цей новий маршрут з метою консолідувати вплив Анкари в Азербайджані й розширити турецькі економічні й культурні зв'язки з Центральною Азією.

Якщо цей трафік буде текти нормально, тоді не буде й проблем. Але якщо, наприклад, снайпер вб'є турецького водія, президент Реджеп Ердоган звинувать у цьому Вірменію. Він може почати вимагати створення буферної зони, щоб гарантувати безпеку на маршруті,

– заявив експерт American Enterprise Institute.

Він додав, що такий сценарій – не перебільшення. Влада Туреччини нерідко використовує тактики "фальшивого терориста", щоб розпалити кризу, яку потім можна було б використати на свою користь.

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Які наслідки це може мати для Туреччини

Як наголосив Майкл Рубін, жоден уряд Вірменії включно з тим, який очолює Нікол Пашинян, не зможе погодитися на турецькі ультиматуми про буферну зону. Адже це буде означати відмовитися від контролю над значним шматком вірменської території.

Створення будь-якої буферної зони – це фактично розділення Вірменії. Але вірменська армія не здатна дати відсіч Туреччині. Їй не вистачить ані людської сили, ані озброєння. Єдиний джокер у цьому сценарії – це Росія. Але події останнього місяця показали, що впевненість Ердогана "б'є карту" російського стримування,

– підсумував Рубін.

Угода про перемир'я в Нагірному Карабасі: головне

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Попри масові протести, сторони конфлікту виконують умови угоди. Так, нещодавно Вірменія покинула Кельбаджарський район і 25 листопада в нього увійшла армія Азербайджану.

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