Стосунки між Вірменією та Азербайджаном продовжують бути напруженими. 26 жовтня о 06:00 за київським часом у Нагірному Карабасі набуло чинності третє перемир'я. Однак тривало воно недовго – Азербайджан практично відразу заявив про порушення.

Зрив домовленостей відбувся о 6:05, тобто через 5 хвилин після початку перемир'я. Про це повідомило азербайджанське Міноборони у твіттері.

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У відомстві наголосили, що Збройні сили Вірменії знову грубо порушили домовленість. За даними Баку, під обстріл потрапили підрозділи азербайджанської армії поблизу села Сафіян. У Міноборони Вірменії заперечили заяву азербайджанської сторони про порушення перемир'я.

Район, де зафіксували обстріл: карта

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Про третє перемир'я сторони домовилися 25 жовтня у Вашингтоні за посередництва США. Домовленості були досягнуті під час візиту міністрів закордонних справ обох країн до США.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв, що вірменська сторона буде дотримуватися повного режиму припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Єреван та Баку погодилися дотримуватися чергового перемир'я в Нагірному Карабасі.

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