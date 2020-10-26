Третє перемир'я у Нагірному Карабасі тривало недовго: Азербайджан заявив про обстріли
Стосунки між Вірменією та Азербайджаном продовжують бути напруженими. 26 жовтня о 06:00 за київським часом у Нагірному Карабасі набуло чинності третє перемир'я. Однак тривало воно недовго – Азербайджан практично відразу заявив про порушення.
Зрив домовленостей відбувся о 6:05, тобто через 5 хвилин після початку перемир'я. Про це повідомило азербайджанське Міноборони у твіттері.
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У відомстві наголосили, що Збройні сили Вірменії знову грубо порушили домовленість. За даними Баку, під обстріл потрапили підрозділи азербайджанської армії поблизу села Сафіян. У Міноборони Вірменії заперечили заяву азербайджанської сторони про порушення перемир'я.
Район, де зафіксували обстріл: карта
Перемир'я між Азербайджаном та Вірменією: головне
- Про третє перемир'я сторони домовилися 25 жовтня у Вашингтоні за посередництва США. Домовленості були досягнуті під час візиту міністрів закордонних справ обох країн до США.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв, що вірменська сторона буде дотримуватися повного режиму припинення вогню.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що Єреван та Баку погодилися дотримуватися чергового перемир'я в Нагірному Карабасі.
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За що воюють у Нагірному Карабасі
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, а зараз розгорівся з новою силою.
- Варто відзначити, що більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.
- Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.
- Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірно-карабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.
- Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.