Завдяки Brexit Велика Британія стане першою країною у Європі, яка заборонить експорт живих тварин. Влада аргументує це тим, що під час тривалих поїздок тварини страждають.

Велика Британія заборонить експорт тварин для забою або відгодовування. Про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії Джордж Юстіс, повідомляє The Guardian. Актуально У Чорнобильській зоні коні Пржевальсокого гинуть у пастках браконьєрів: фото 18+ Живим тваринам зазвичай доводиться переносити надмірно тривалі поїздки під час експорту, страждаючи і травмуючись,

– мовиться у повідомленні. Що ще відомо про заборону експорту тварин Правила Євросоюзу забороняли вносити будь-які зміни до експорту живих тварин.

Саме вихід з ЄС дозволив уряду Великої Британії реалізувати свої плани.

Влада країни вже назвала цю заборону одним із важливих успіхів Brexit.

Заборона не вплине на експорт птахів.

Окрім того, Велика Британія продовжить транспортувати тварин для їхнього розмноження.

Певний час експорт живих тварин ще триватиме з Північної Ірландії, яка деякий час буде дотримуватися законодавства ЄС. Зверніть увагу! Brexit – це вихід Великої Британії з ЄС. Процедура розпочалася 1 лютого 2020 року. Детальніше читайте тут.