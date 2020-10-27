Днями стало відомо, що група "Метінвест" виграла престижний міжнародний конкурс. Цей успіх повинен стати гарним прикладом для інших компаній України.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія "Метінвест" перемогла у конкурсі IIRSM Risk Excellence Awards 2020, який традиційно проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці. Це одне з найсерйозніших змагань серед світової бізнес-спільноти у сфері управління ризиками, безпеки праці і промислової безпеки. Причому "Метінвест" переміг в одній із найскладніших категорій – "Програма змін року". Загалом цьогоріч серед учасників конкурсу були всесвітньо відомі компанії – PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East, John Berrisford, Staffordshire Fire & Rescue Service, Jonathan Smith, TJ Transport, Healthcare та багато інших.

Для групи "Метінвест" перемога в конкурсі незалежної впливової організації стала визнанням правильності розробленої програми і вибраного курсу щодо управління ризиками і безпекою праці. Компанія продемонструвала системний підхід у цій сфері та використала найкращі практики інших компаній.

Вдалі бізнес-кроки "Метінвесту" стають традиційними. У червні-2020 агенція Sustainalytics надала міжнародній групі "Метінвест" рейтинг ESG. Це комплексна оцінка "ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління".

Крім того, перемога "Метінвесту" в міжнародному конкурсі стане гарним прикладом для інших компаній. І не лише з точки зору того, як правильно використовувати передовий міжнародний досвід.

В Україні багато бізнес-структур уже давно працюють на рівні найвищих світових стандартів і можуть поділитися своїми напрацюваннями – наприклад, на таких конкурсах як IIRSM Risk Excellence Awards. Це обов’язково сприятиме особистому росту цих компаній, а також позитивно впливатиме на імідж України. Що дуже важливо для всієї вітчизняної бізнес-спільноти.

Детальніше про це читайте в статті 24 каналу "Як українська компанія виграла міжнародний конкурс і чому це важливо".