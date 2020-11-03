Президент України привітав рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Володимир Зеленський назвав це перемогою справедливості.

Він також подякував усій команді, яка працювала заради звільнення українця. Про це Володимир Зеленський написав у своєму твіттері.

Важливо Суд в Італії виправдав та звільнив українця Віталія Марківа

"Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії", – зазначив очільник держави.

Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення – це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги! @GiuseppeConteIT @MatarellaSergio — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2020

У своєму офіційному телеграм-каналі президент відзначив, що Україна чекала 3 роки на слова "Віталій Марків вільний!".

Він висловив подяку всім, хто повернув захисника України додому. Це Міністерство внутрішніх справ, уповноважений з прав людини, дипломати, юристи, адвокати, волонтери, журналісти, громадські діячі, українська діаспора в Італії, Європі та світі.

Ця новина додає всім нам сили і віри в успіх подальшої боротьби за кожного громадянина України, які досі, на жаль, незаконно перебувають в полоні або у в’язниці,

– наголосив Володимир Зеленський.

Свій допис він закінчив такими словами:

Ніхто з них не забутий.

Повернемо кожного.

Тільки так і ніяк інакше.

Бо ми – Україна.

І своїх не залишаємо.

Зверніть увагу! 3 листопада Апеляційний суд Мілана провів заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його повністю виправдали. Як повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова, він невдовзі повернеться в Україну.

У чому звинувачували Віталія Марківа