Перемога справедливості: Зеленський привітав звільнення нацгвардійця Марківа
Президент України привітав рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Володимир Зеленський назвав це перемогою справедливості.
Він також подякував усій команді, яка працювала заради звільнення українця. Про це Володимир Зеленський написав у своєму твіттері.
Важливо Суд в Італії виправдав та звільнив українця Віталія Марківа
"Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії", – зазначив очільник держави.
У своєму офіційному телеграм-каналі президент відзначив, що Україна чекала 3 роки на слова "Віталій Марків вільний!".
Він висловив подяку всім, хто повернув захисника України додому. Це Міністерство внутрішніх справ, уповноважений з прав людини, дипломати, юристи, адвокати, волонтери, журналісти, громадські діячі, українська діаспора в Італії, Європі та світі.
Ця новина додає всім нам сили і віри в успіх подальшої боротьби за кожного громадянина України, які досі, на жаль, незаконно перебувають в полоні або у в’язниці,
– наголосив Володимир Зеленський.
Свій допис він закінчив такими словами:
Ніхто з них не забутий.
Повернемо кожного.
Тільки так і ніяк інакше.
Бо ми – Україна.
І своїх не залишаємо.
У чому звинувачували Віталія Марківа
- У 2019 році суд в італійському місті Павія засудив до 24 років ув'язнення бійця Нацгвардії України Віталія Марківа.
- Українця визнали винним в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом на Донбасі у 2014 році.
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