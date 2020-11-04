На президентських виборах 2020 року у США можливі різні сценарії, зокрема навіть рівна кількість голосів виборників. Чи зміняться відносини між Україною та США, якщо у кріслі президента залишиться Трамп або ж якщо переможе Байден – читайте далі.

Важливо знати, зокрема, конфігурацію американської влади. А саме – за ким буде нижня палата, а за ким – верхня. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Валерій Чалий, експосол України в США.

Важливо Вибори президента США: відомі результати в більшості штатів

За його словами, якщо на виборах знову переможе Трамп, він вже буде зовсім іншим, ніж зараз. Адже тоді у нього багато в чому будуть розв'язані руки. Політик допомагав Україні, водночас він з достатньою симпатією ставиться до Росії.

"Це складна історія, але нам буде непросто в цій ситуації. Головне тримати фокус уваги на Україні, аби американські радари були налаштовані на нас. Так, як це було раніше – що ми разом, ми союзники, боремося з російською агресією", – додав дипломат.

Якщо переможе Байден, буде трохи легше. Раніше він вів делегований президентом Обамою український напрям. Думаю, навіть буде легше організувати зустріч президентів обох країн,

– вважає Чалий.

На його думку, у будь-якому випадку потрібно працювати зі всіма у США, зокрема – з новими конгресменами та сенаторами. Чалий переконаний, що Україні потрібно ще буде поборотися, аби відновити динаміку тих стосунків, які були між країнами раніше.

Особливості виборів у США

Чалий зауважив, що головними штатами на виборах 2020 року у США є Вісконсин, Мічиган та Пенсильванія. Потрібно особливо слідкувати за тамтешніми результатами. Якщо Вісконсин та Мічиган підтримають Байдена, в нього залишаться шанси перемогти, а вирішуватиме все Пенсильванія.

Дипломат пояснив, що у США є традиційно республіканські штати – червоні, а є традиційно демократичні – сині. Це означає, що там була передбачена перемога того чи іншого кандидата. Натомість в інших штатах електоральні уподобання щороку змінюються.

Зараз ми отримуємо фокус уваги там, де цифри є дуже близькі. Це ті штати, що й на минулих виборах. Там, де минулий раз у демократів забрав голоси Трамп. Тепер демократи або повертають їх назад, або програють знову,

– наголосив він.

"Зараз ще не встановлюється результат. Якщо ніхто не погоджується на поразку, він може встановлюватися аж 14 грудня, коли зберуться виборники. Там можливими є безліч сценаріїв", – додав Чалий.

Як у США визначають переможця виборів? Результати виборів визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Традиційно вони голосують за кандидата, який отримав підтримку у штаті.



Кожен виборник має 1 голос, а їхня кількість у кожному штаті коливається між 3 і 55, вона залежить від кількості населення. Перемагає на виборах той кандидат, який отримає понад 50% голосів виборників – тобто 270 і більше.

Заява Трампа про перемогу

4 листопада під час брифінгу у Білому домі Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах. Чалий пояснив, навіщо він пішов такий крок – оголосити себе переможцем ще до оголошення офіційних результатів.

Дипломат зауважив, що штаби демократів та республіканців чітко розуміють: основна боротьба йтиме буквально за сотні, тисячі голосів громадян. Тому кожна партія обрала свою стратегію.

У Трампа є бажання "відсікти" ті голоси, які йдуть поштою. У Пенсильванії їх можуть рахувати ще після 3 листопада, після виборів. Думаю, зараз включаться суди, юристи,

– зазначив Чалий.

Боротьба йтиме фактично за кожен голос, саме тому Трамп дозволив собі виступити з такою заявою. Проте це – не у традиціях США. Такі дії чинного президента свідчать про досить жорсткий сценарій подальшого політичного конфлікту.

Коментар Валерія Чалого про вибори у США: дивіться відео 24 каналу