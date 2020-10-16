Україна та Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі, перемовини про яку тривають з 2016 року. Країни можуть підписати документ вже найближчим часом.

Коли підпишуть угоду

Угода сприятиме збільшенню економічних контактів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що Угода буде підписана в найкоротші терміни,

– наголосив Зеленський.

Крім цього, президент нагадав, що через 3 роки Туреччина відзначатиме сторіччя створення Республіки. За словами глави держави, Україна хотіла б підійти до цього, маючи більше економічних контактів.

Чому переговори тривають так довго

Як відзначає глава держави, переговори про такі угоди не можуть бути швидкими і простими. Спільний економічний потенціал України та Туреччини – величезний. Тому є багато нюансів, які повинні узгодити, а це потребує часу.

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