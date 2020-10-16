Перемовини України про зону вільної торгівлі з Туреччиною перебувають на фінішній прямій
Україна та Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі, перемовини про яку тривають з 2016 року. Країни можуть підписати документ вже найближчим часом.
Коли підпишуть угоду
Угода сприятиме збільшенню економічних контактів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
До речі Які угоди підписали Україна та Туреччина під час зустрічі Ердогана та Зеленського
Ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що Угода буде підписана в найкоротші терміни,
– наголосив Зеленський.
Крім цього, президент нагадав, що через 3 роки Туреччина відзначатиме сторіччя створення Республіки. За словами глави держави, Україна хотіла б підійти до цього, маючи більше економічних контактів.
Чому переговори тривають так довго
Як відзначає глава держави, переговори про такі угоди не можуть бути швидкими і простими. Спільний економічний потенціал України та Туреччини – величезний. Тому є багато нюансів, які повинні узгодити, а це потребує часу.
Угода про вільну зону торгівлі з Туреччиною: що відомо
- Україна ще у 2016 році відновила переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі. Перед тим їх припинили у 2013 році.
- У 2018 році президент Туреччини заявляв, що угоду підпишуть до 2008 року. Тоді товарообіг між країнами становив близько 4 мільярди доларів.
- Однак у 2020 році Зеленський заявив, що товарообіг між Україною і Туреччиною має збільшитися до 10 мільярдів доларів.
- Під час зустрічі Зеленського та Ердогана підписали меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про Угоду про зону вільної торгівлі. Цей документ мав дати поштовх для розробки тексту угоди.