Переніс понад 20 операцій: у госпіталі помер військовий – його поранили на Донбасі ще в квітні
Помер військовий Олександр Фарина, який ще у квітні зазнав поранення на Донбасі. Трагедія сталася у неділю, 11 жовтня, в Київському військовому госпіталі.
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Про це повідомила координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталії Дзекар, передає Суспільне.
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За її словами, у квітні 2020 року його важко поранили. З того часу в госпіталі воїн переніс понад 20 операцій.
Поховають Олександр в селі Кадиївка Ярмолинецького району на Хмельниччині. Про час та дату повідомлять пізніше.
Основні факти з біографії Олександра Фарини
- Був він родом із Хмельниччини.
- Спершу служив у 8 полку військ спеціальних операцій.
- Потім перейшов на контрактну службу у 128 окрему гірсько-штурмову бригаду.