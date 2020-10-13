Помер військовий Олександр Фарина, який ще у квітні зазнав поранення на Донбасі. Трагедія сталася у неділю, 11 жовтня, в Київському військовому госпіталі.

Помер учасник війни на Донбасі Олександр Фарина: що відомо

Про це повідомила координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталії Дзекар, передає Суспільне.

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За її словами, у квітні 2020 року його важко поранили. З того часу в госпіталі воїн переніс понад 20 операцій.

Поховають Олександр в селі Кадиївка Ярмолинецького району на Хмельниччині. Про час та дату повідомлять пізніше.

Основні факти з біографії Олександра Фарини

Був він родом із Хмельниччини.

Спершу служив у 8 полку військ спеціальних операцій.

Потім перейшов на контрактну службу у 128 окрему гірсько-штурмову бригаду.

Зауважимо! Сьогодні офіційно повідомляють про щонайменше70 військових, які загинули на Донбасі в 2020 року. Мовиться як про бойові, так і не про бойові втрати. З поіменним списком усіх загиблих можете ознайомитися за цим посиланням.