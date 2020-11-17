У американському штаті Джорджія результати президентських виборів перерахували вручну. У одному з графств виявили понад 2 600 "загублених" голосів.

Інцидент трапився у графстві Флойд. Проте на підсумкові результати він суттєво не вплинув, повідомляє Fox News.

Читайте також Трамп визнав перемогу Байдена на виборах, а згодом передумав

Внаслідок перерахунку 800 додаткових голосів отримав Трамп, решту – його опонент. Варто зауважити, що розрив між обома кандидатами у цьому штаті сягає приблизно 14 000 голосів, лідирує Байден.

За словами держсекретаря штату Бреда Раффенспергера, причиною помилки стала звичайна неуважність. Мовляв, відповідальні особи просто забули завантажити ці дані з карти пам'яті.

Довідка. Джорджія почала перерахунок майже 5 мільйонів бюлетенів вручну 13 листопада – після того, як Трамп і Республіканська партія подали відповідний запит.

Наразі це – найсуттєвіше порушення, яке виявили у штаті. Через нього відповідального за проведення виборів у графстві Флойд закликали піти у відставку. Натомість в інших округах непорахованих бюлетенів не знайшли.

Голова Республіканської партії округу назвав цю подію "проблемою", проте зауважив, що вона "здається, не є широко розповсюдженою".

Вибори у США

Низка провідних американських ЗМІ напередодні заявила, що перемогу на виборах президента США у 2020 році отримав Джо Байден.

Водночас Трамп продовжує наполягати на власній перемозі та звинувачує демократів у фальсифікації голосів. А також пообіцяв оскаржувати результати виборів у суді.

Детальніше про перебіг подій на виборах у США – читайте за посиланням.



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу