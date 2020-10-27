Кабінет Міністрів України перенаправив понад 100 мільйонів гривень з програми онкозахворювань на ремонт доріг й інші інфраструктурні проєкти. В уряді пояснили це тим, що проєкт цього року фактично не виконували, а у 2021 зможуть реалізувати його остаточно.

Рішення про перерозподіл коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" дозволяє забезпечити його повну реалізацію у наступному році. Про це мовиться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

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Там зазначають, що уряд підтримав це рішення за ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Водночас у рішення наперед закладена необхідність повністю реалізувати онкологічний проєкт у 2021 році.

Також український уряд пояснює, що перерозподілити гроші вирішили з огляду на те, як реалізовувся проєкт у 2020 році. Мовляв, за 8 місяців з виділеної суми використали лише 0,4%, що унеможливлює реалізацію проєкту до кінця року.

Коротко про перерозподіл грошей: