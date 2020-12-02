Зміни в уряді після виборів – це завжди пошук компромісів і балансування інтересів, а не лише воля президента. Якщо зараз піти на перезавантаження Кабміну, це означатиме початок ревізії владних конструкцій. Тобто, одні суб'єкти посиляться, інші – послабляться.

Це можна робити лише в умовах, коли досягнуто більш широкої політичної конструкції, в якій чітко окреслюються союзники, вороги чи опоненти. Тоді уряд стає продуктом широкого діалогу і вибудовування цієї конструкції. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

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За його словами, в Україні наразі цей процес ще не завершився.

Тому і по уряду зробити зараз якісь перестановки майже неможливо. Якщо це робити, то фактично треба змінювати в.о. на в.о.,

– пояснив він.

І додав, що або в уряді можна змінювати поодиноких міністрів, стосовно яких є серйозне напруження в суспільстві.

Там, де потрібно скинути частину негативного балансу, але немає якихось серйозних запобіжників у вигляді груп впливу: олігархічних чи внутрішньо політичних.

Між ким проводиться діалог щодо кадрових змін в уряді

Олег Саакян вважає, що є різні політичні суб'єкти та низка факторів, які впливають на рішення щодо перестановок в уряді.

► Офіс Президента, який на сьогодні є центром тяжіння влади, і там вирішується певна частка питань.

► Олігархічні групи, серед яких такі прізвища, як Ахметов, Коломойський, Пінчук. Кожен з них має частину депутатського корпусу, орієнтованого на себе. Вони мають трудові колективи, тобто можливість залучити вулицю, мають медіа.

►Суб'єкти зовнішні: МВФ, наші західні партнери. В умовах війни з Росією зовнішня підтримка для України є доволі важливим фактором внутрішньо політичним.

"Тому що одразу питання МВФ переходить в суто економічну, символічну площину. І політичні сили, зокрема, опоненти з "ЄС" починають критикувати і видавати співпрацю з МВФ як підтримку Заходом", – зазначив політолог.

► Суб'єкти всередині "Слуги народу". Там є декілька точок розколу: за якимись олігархи, за якимись просто групи, які створилися ситуативно. Але єдності досягати всередині цієї фракції дуже складно.

Степанова не змінять найближчим часом, – Саакян

На думку Олега Саакяна, очільника МОЗ Максима Степанова не звільнять найближчим часом. Адже найближчим часом Україну очікує новий локдаун, відповідно буде виявлено ще чимало проблем щодо непідготовленості медичної системи.

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Відтак саме міністр охорони здоров'я має за це понести відповідальність.

Змінити зараз Степанова – означає фактично спалити другу людину, яка прийде після нього, адже ще біди не завершаться,

– зазначив політолог.

Він розповів, що буде політтехнологічно вигідніше протримати Степанова, війти з ним в другий локдаун. А потім сказати, що вся ця непідготовленість – це саме відповідальність міністра. І вже потім відправити його у відставку.