Перемога на виборах у Молдові проєвропейської кандидатки Майї Санду дозволить перезавантажити українсько-молдавське партнерство. Зокрема, активізує політичний діалог на рівні президентів.

Щоб діалог був постійним, варто спільно з молдовськими партнерами розглянути варіант щорічних зустрічей у форматі Президентської ради. Про це розповів заступник глави Офісу Президента та дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

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Що кажуть в Офісі Президента про перемогу Санду

За словами Жовкви, треба об'єднати зусилля, аби відновити динаміку торгово-економічного співробітництва. Наприклад, ініціювати засідання міжурядової українсько-молдавської комісії щодо цього. Також Жовква наголосив, що Україна відкрита для реалізації інфраструктурних проєктів.

Жовква зауважив, що для України важливе обрання Санду, адже протягом останніх років діалог між країнами значно сповільнилося, а контакти на рівні глав держав взагалі були призупинені.

Крим – це Україна. Отже, перемога Майї Санду важлива з точки зору фіксації незмінності політики Кишинева щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах,

– додав Жовква.

Окрім цього, обрання Санду – це підтвердження незмінності європейського вибору Молдови. Тому тут підходи України та Молдови повністю збігаються.

"Перемога Санду має значення з точки зору безпеки і стабільності як в Молдові, в нашому регіоні, так і на європейському континенті в цілому", - зазначив Жовква.