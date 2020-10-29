В Україні має відбутися перезавантаження старого Конституційного суду. Однак, крім цього, повинен бути проведений прозорий та чесний конкурс, за результатами якого оберуть нових достойних суддів.

Необхідно, що 6 своїх членів КСУ президент подав не з тих, кого він хоче. А тих, хто переможе в чесному конкурсі. Це стосується і шістки парламенту. Таку думку в ефірі програми "69" на 24 каналі висловив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

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За його словами, Зеленському можна подякувати за те, що він почав першу частину – перезавантаження КСУ. Але це ще не кінцевий результат.

Перезавантажити цей Конституційний суд – лише половина успіху,

– відзначив він.

Віталій Шабунін вважає, якщо Зеленський паралельно з цим не забезпечить конкурс для обрання нових суддів, то це буде заміна "шило на мило, яка нічого не вирішить".

Відтак суспільство має підтримати президента України. Зокрема, аби Верховна Рада проголосувала закон про перезавантаження КСУ. Голова "Центру протидії корупції" наголосив, що потрібно жорстко тиснути президента, аби була гарантована конкурсна процедура обрання нових суддів.

"Це означає, що ми, як суспільство, повинні мати фінальний результат – перезавантаження старого, обрання нового КСУ, який буде достойним", – пояснив він.

Зверніть увагу! 30 жовтня під будівлею Конституційного суду України відбудеться мітинг через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.

Потрібно замінити суддів Вищої ради правосуддя

На думку Віталія Шабуніна, аби очистити судову систему України, не потрібно всіх звільняти. Це технічно довго, тому що звільнити і набрати 6 тисяч суддів – складний процес.

Треба замінити 21 людину у ВРП. Це єдиний орган, який має право звільняти суддів. Не саджати, а звільняти. Посадка – 4 роки, процес звільнення – 2 тижні.

– розповів він.

І підсумував, що очищення ВРП – це зобов'язання України перед МВФ для отримання наступного траншу.

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