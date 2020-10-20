Перша країна в ЄС вже ввела повторний жорсткий карантин: деталі
Ірландія стала першою країною в Європейському Союзі, яка вводить повторний жорсткий карантин через ситуацію з коронавірусом. Повторний "локдаун" почне діяти з півночі 21 жовтня.
Нові жорсткі карантинні обмеження в Ірландії діятимуть протягом щонайменше 6 тижнів – до 1 грудня 2020 року. Про це повідомляє уряд Республіки Ірландія.
До слова Зеленський введе жорсткий карантин, коли добовий приріст хворих сягне 9,5 тисячі
Що заборонять в Ірландії:
- робота магазинів – дозволена лише для місць продажу товарів першої необхідності,
- музеї, галереї і заклади культури – повний карантин,
- ресторани й бари – дозволена робота лише на виніс або доставку,
- громадський транспорт – його кількість скоротять на 75%,
- школи, дитячі майданчики й парки – продовжать роботу.
Крім того, жителям країни заборонять віддалятися від своїх домівок далі як на 5 кілометрів. Винятками можуть бути лише поїздки за важливих обставин – на роботу або до лікаря.
Що відомо про коронавірус в Ірландії:
- Від початку пандемії в Ірландії на коронавірус захворіли 50 тисяч 993 людей. Це в 6 разів менше, ніж, наприклад, в Україні. Щоправда, й населення Ірландії приблизно в 9 разів менше.
- З усіх хворих у цій острівній державі вже 23 тисяч 364 людей одужали, але 1 тисяча 852 пацієнти померли.