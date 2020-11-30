30 листопада сім років тому тисячі українців зібралися в Києві на Михайлівській площі. Обурені та рішучі. Ми з Марком були серед них. Масові зібрання почалися і в інших регіонах країни. Події попередньої ночі не залишили мільйони українців байдужими.

Жорстоке побиття й розгін учасників Євромайдану із силовою зачисткою площі і встановлення йолки, а після – відверто брехлива та зухвала реакція влади, стали точкою неповернення.

Читайте також Російська пропаганда не спрацьовує: що думають про Україну європейці

Ніч на 30 листопада, яка змінила Україну

Узурпатор Янукович відкидав відповідальність за дії силовиків, МВС чорта Захарченка поширило змонтоване відео з розгону, на якому не було зафіксовано жодних жорстоких дій беркуту, лише те, коли учасники чинили опір. Потім прем'єр-міністр Азаров з цим відео поширював брехню, що начебто на Майдані були провокатори. Жодної адекватної реакції з боку влади крім цього абсурду тоді не було – одна заява була цинічнішою за іншу, жодні розслідування дій силовиків не почали.

Цю ніч на 30 листопада називають початком Революції Гідності. Розгін Євромайдану змістив акценти протестів з проєвропейських на антиавторитарні. А ще довів, що українці здатні швидко мобілізуватися та об'єднуватися, коли покидьки посягають на їхню свободу і цінності. Українці скористалися своїм правом на повстання, аби це змінити.

Заручники силовиків

Дуже важливо, щоб ми не втрачали мужності чинити опір злу і не чекали поки будуть побиття та жорстокість.

Також важливо розуміти, що події як розгін Майдану у листопаді 2013-го, як і пізніші спроби його зачистки, були наслідками багаторічного ігнорування успадкованої від тоталітарного совка системи державних органів націлених на терор громадян та покривання злочинців.

Цю систему попри все не вдалося змінити і до сьогодні. Кожного разу, коли президенти потрапляють у критичну ситуацію, вони падають в обійми силовиків, готових "рєшать" будь-які проблеми. І в результаті стають заручниками цих відносин.

Українці вимагають якісної трансформації українських судів, прокуратур, СБУ та МВС, які б унеможливили рішення про зачистки акцій, переслідування громадян, терор та вседозволеність покидьків. Доки ці інституції і системи не будуть збудовані якісно – кожен залишатиметься в небезпеці.

Зверніть увагу! Ми жили у тоталітарній країні: як все змінилося сім років тому

Сьогодні ж згадаймо про нашу виключну спроможність об'єднуватися в боротьбі за гідність та свободу. Продовжувати боротися щодня на своєму місці – це те, що маємо робити, аби не зраджувати своїм цінностям, які ми почали свідомо відстоювати сім років тому, і зрештою перемогти!

Джерело: Facebook