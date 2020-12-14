До Канади 14 грудня прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Однак влада країни наголошує, що боротьба з пандемією триває і не можна нехтувати правилами безпеки.

Канада отримала вакцину виробництва Pfizer-BioNTech. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. Актуально В Італії для щеплень проти COVID-19 побудують павільйони-первоцвіти: деталі Перша партія доз вакцини від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски і мийте руки,

– наголосив Трюдо. Що відомо про вакцину від Pfizer-BioNTech Вакцина стала результатом співпраці американської компанії Pfizer та німецької компанії BioNTech. Результати фінальних досліджень показали, що вакцина від Pfizer-BioNTech є ефективною на 95%. Рівень безпеки цієї вакцини характеризують як сприятливий, адже вона має побічні ефекти. Зокрема, у деяких випадках викликає алергічну реакцію. Британія вже розпочала процес вакцинації. У США розповсюджують першу дозу вакцини. Вже 14 грудня її отримає низка установ. Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу у Канаді зафіксували 461 тисячу заражених. Померли понад 13 тисяч інфікованих.