Перша партія вакцини від COVID-19 прибула до Канади, – Трюдо
До Канади 14 грудня прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Однак влада країни наголошує, що боротьба з пандемією триває і не можна нехтувати правилами безпеки.
Канада отримала вакцину виробництва Pfizer-BioNTech. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.
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Перша партія доз вакцини від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски і мийте руки,
– наголосив Трюдо.
Що відомо про вакцину від Pfizer-BioNTech
- Вакцина стала результатом співпраці американської компанії Pfizer та німецької компанії BioNTech.
- Результати фінальних досліджень показали, що вакцина від Pfizer-BioNTech є ефективною на 95%.
- Рівень безпеки цієї вакцини характеризують як сприятливий, адже вона має побічні ефекти. Зокрема, у деяких випадках викликає алергічну реакцію.
- Британія вже розпочала процес вакцинації.
- У США розповсюджують першу дозу вакцини. Вже 14 грудня її отримає низка установ.
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