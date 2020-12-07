Сесія Закарпатської обласної ради 7 грудня завершилася скандалом. На засіданні так і не змогли обрати голову облради, адже партія закарпатських угорців влаштувала демарш.

Партія закарпатських угорців здобула 11,60% місць в облраді. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Один з депутатів від партії закарпатських угорців заявив, що це "відповідь на дії української влади проти партії угорців".

Станом на 12:30 на першій сесії Закарпатської облради зареєстрували 62 депутати. Загалом до облради пройшли 8 політичних партій:

"Рідне Закарпаття" (17,78%);

"Слуга народу" (17,47%);

ВО "Батьківщина (12,61%);

"Партія угорців України" (11,60%);

"Команда Андрія Балоги" (10,87%);

"Європейська солідарність" (9,03%);

"За майбутнє" (8,98%);

"Опозиційна платформа – За життя" (8,02%).

Також на сесії мали обрати голову обласної ради, першого заступника, склад постійних комісій. Однак партія закарпатських угорців залишила сесійну залу.

Зверніть увагу! Партія угорців України відстоює політичні інтереси угорської меншини. Першим лідером партії був Микола Ковач. Голосувати за цю партію на місцевих виборах закликав сам міністр закордонних справ сусідньої Угорщини Петер Сійярто.