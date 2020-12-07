Перша сесія Закарпатської облради закінчилася скандалом: депутати влаштували демарш
Сесія Закарпатської обласної ради 7 грудня завершилася скандалом. На засіданні так і не змогли обрати голову облради, адже партія закарпатських угорців влаштувала демарш.
Партія закарпатських угорців здобула 11,60% місць в облраді. Про це повідомляє "Укрінформ".
Важливо В Одесі депутати блокують сесію облради: конфлікт перетворився на масштабну бійку – відео
Один з депутатів від партії закарпатських угорців заявив, що це "відповідь на дії української влади проти партії угорців".
Станом на 12:30 на першій сесії Закарпатської облради зареєстрували 62 депутати. Загалом до облради пройшли 8 політичних партій:
- "Рідне Закарпаття" (17,78%);
- "Слуга народу" (17,47%);
- ВО "Батьківщина (12,61%);
- "Партія угорців України" (11,60%);
- "Команда Андрія Балоги" (10,87%);
- "Європейська солідарність" (9,03%);
- "За майбутнє" (8,98%);
- "Опозиційна платформа – За життя" (8,02%).
Також на сесії мали обрати голову обласної ради, першого заступника, склад постійних комісій. Однак партія закарпатських угорців залишила сесійну залу.
Поділитися новиною