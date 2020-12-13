Перше видання "Гаррі Поттера" продали за 1,8 мільйона: книгу знайшли під час прибирання
У Великій Британії продали 4 примірники першого видання "Гаррі Поттер і філософський камінь". Вартість одного примірника становила 1,8 мільйона гривень.
Одну з книг її ексвласники знайшли під час прибирання. Про це повідомляє BBC.
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Деталі про знахідку
- Книги вийшли друком у видавництві Bloomsbury Publishing. Тоді їхня вартість становила 11 фунтів стерлінгів (407 гривень).
- Згодом 28-річна Шарлотта Рамзі з британського містечка Блекпул знайшла один із примірників під час прибирання.
- Тоді дівчина згадала. що в одній із телепередач розповідали: видання із першого накладу "Гаррі Поттера" можна продати за кругленьку суму.
- Книгу продали за 50 тисяч фунтів стерлінгів. Частину грошей Рамзі планує витратити на своє майбутнє весілля, а частину – віддасть матері, щоб та могла інвестувати їх у майбутню покупку будинку.
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