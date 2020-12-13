У Великій Британії продали 4 примірники першого видання "Гаррі Поттер і філософський камінь". Вартість одного примірника становила 1,8 мільйона гривень.

Одну з книг її ексвласники знайшли під час прибирання. Про це повідомляє BBC. Актуально Український Гогсмід: у Києві відкриють нову зимову локацію в стилі Гаррі Поттера – фото Деталі про знахідку Книги вийшли друком у видавництві Bloomsbury Publishing. Тоді їхня вартість становила 11 фунтів стерлінгів (407 гривень). Згодом 28-річна Шарлотта Рамзі з британського містечка Блекпул знайшла один із примірників під час прибирання. Тоді дівчина згадала. що в одній із телепередач розповідали: видання із першого накладу "Гаррі Поттера" можна продати за кругленьку суму. Книгу продали за 50 тисяч фунтів стерлінгів. Частину грошей Рамзі планує витратити на своє майбутнє весілля, а частину – віддасть матері, щоб та могла інвестувати їх у майбутню покупку будинку. Зверніть увагу! "Гаррі Поттер і філософський камінь" – перша частина із серії книг про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера. Невдовзі після виходу книга стала культовою і навіть через роки викликає щире захоплення у шанувальників фентезійної літератури. Про новини зі світу "Гаррі Поттера" читайте тут.