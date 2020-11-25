Протягом перших 100 днів при владі Джо Байден планує провести імміграційну реформу. А також скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище та допомогти владі штатів у боротьбі з коронавірусом.

Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах у США, розповів, що робитиме впродовж перших 100 днів на посаді, в інтерв'ю телеканалу NBC.

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Що Байден робитиме у перші 100 днів на посту

Хоче провести імміграційну реформу.

Я скерую у Сенат США законопроєкт про імміграцію, який дозволить отримати громадянство понад 11 мільйонам незареєстрованих людей в Америці,

– зазначив Байден.

Скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище.

Новообраний президент хоче "покінчити з деякими дуже шкідливими указами", які погіршили клімат та негативно вплинули на здоров’я жителів США, а підписав їх Трамп.

Допомогти владі штатів в боротьбі з COVID-19.

Байден заявив, що подбає про те, щоб влада тих штатів, які постраждали від епідемії COVID-19, отримала "негайну допомогу". Хоча політик і не уточнив, як саме робитиме це.

"Це більше, ніж просто фінансова криза, це криза, яка викликає реальний психічний стрес у мільйонів людей", – додав він.

Байден також зазначив, що не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа.

Довідка. Вибори в США відбулися 3 листопада. Всі офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть відомі пізніше. Однак наявні наразі результати свідчать про перемогу Байдена. Водночас Трамп все ще не визнає своєї поразки, однак таки дозволив почати процедуру передачі влади Байдену.