Перші 100 днів Байдена при владі: що планує зробити новий президент
Протягом перших 100 днів при владі Джо Байден планує провести імміграційну реформу. А також скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище та допомогти владі штатів у боротьбі з коронавірусом.
Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах у США, розповів, що робитиме впродовж перших 100 днів на посаді, в інтерв'ю телеканалу NBC.
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Що Байден робитиме у перші 100 днів на посту
- Хоче провести імміграційну реформу.
Я скерую у Сенат США законопроєкт про імміграцію, який дозволить отримати громадянство понад 11 мільйонам незареєстрованих людей в Америці,
– зазначив Байден.
- Скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище.
Новообраний президент хоче "покінчити з деякими дуже шкідливими указами", які погіршили клімат та негативно вплинули на здоров’я жителів США, а підписав їх Трамп.
- Допомогти владі штатів в боротьбі з COVID-19.
Байден заявив, що подбає про те, щоб влада тих штатів, які постраждали від епідемії COVID-19, отримала "негайну допомогу". Хоча політик і не уточнив, як саме робитиме це.
"Це більше, ніж просто фінансова криза, це криза, яка викликає реальний психічний стрес у мільйонів людей", – додав він.
Байден також зазначив, що не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа.
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