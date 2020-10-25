Президент Володимир Зеленський ініціював всенародного опитування під час місцевих виборів. Його перші результати можуть оприлюднити вже у понеділок, 26 жовтня.

Коли голосування завершиться, волонтери передадуть анкети координаторам. Про це повідомив Артем Гагарін, спікер проєкту "5 запитань від президента", у коментарі виданню "Страна".

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Він пояснив, що у Києві, наприклад, є 10 приміщень, де збиратимуться волонтери із запломбованими коробками. Там перевірятимуть та розкриватимуть пломби.

За словами Гагаріна, анкети розкладатимуть окремо, залежно від того, які відповіді на перше питання у них вказані. Після цього результати будуть вносити в спеціальну форму.

Так робитимуть 5 разів, по кожному з питань. Анкети розклали, результати записали, відправили їх у чат-бот. Всі анкети та фінальні бланки запакують та передадуть координатору,

– зауважив він.

Спікер проєкту "5 запитань від президента" підкреслив, що за процесом підрахунку результатів опитування можна буде слідкувати онлайн. Крім цього, буде організований брифінг для ЗМІ.



Питання від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Довідка. За даними громадянської мережі ОПОРА, опитування Зеленського охопило 55% виборчих дільниць. Детальніше про те, як воно відбувається – читайте за посиланням.