Перші результати опитування Зеленського: коли з'являться
Президент Володимир Зеленський ініціював всенародного опитування під час місцевих виборів. Його перші результати можуть оприлюднити вже у понеділок, 26 жовтня.
Коли голосування завершиться, волонтери передадуть анкети координаторам. Про це повідомив Артем Гагарін, спікер проєкту "5 запитань від президента", у коментарі виданню "Страна".
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Він пояснив, що у Києві, наприклад, є 10 приміщень, де збиратимуться волонтери із запломбованими коробками. Там перевірятимуть та розкриватимуть пломби.
За словами Гагаріна, анкети розкладатимуть окремо, залежно від того, які відповіді на перше питання у них вказані. Після цього результати будуть вносити в спеціальну форму.
Так робитимуть 5 разів, по кожному з питань. Анкети розклали, результати записали, відправили їх у чат-бот. Всі анкети та фінальні бланки запакують та передадуть координатору,
– зауважив він.
Спікер проєкту "5 запитань від президента" підкреслив, що за процесом підрахунку результатів опитування можна буде слідкувати онлайн. Крім цього, буде організований брифінг для ЗМІ.