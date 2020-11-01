У Грузії підрахували понад 80% голосів на парламентських виборах. Так, найбільшу підтримку виборців отримала панівна партія "Грузинська мрія – демократична Грузія". Головна опозиційна сила "Єдиний національний рух" перебуває на другому місці.

Попередні результати виборів у Грузії

Станом на 1 листопада ЦВК підрахувала дані з 3 007 дільниць, загалом їх є 3 848. Партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів, а "Єдиний національний рух" – 26,35%. Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

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Прохідний бар’єр в 1% за попередніми результатами долають також:

"Європейська Грузія – Рух за свободу" – 3,79%;

"Альянс патріотів Грузії" – 3,2%;

"Стратегія Агмашенебелі" – 3.27%;

"Лело" – 3.23%;

"Гирчи" – 3.07%;

"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1.4%;

Лейбористська партія – 1,01%.

Реакція опозиції

Через попередні результати виборів опозиція заявила про "тотальні фальсифікації". Партія готує акції протесту на 1 листопада, що мають розпочатися близько 16:00.

Водночас голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними.

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