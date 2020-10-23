США повинні припинити озиратися на РФ, стримуючи себе в питаннях оборонної допомоги Україні, зокрема й з летальною зброєю. Якщо б Javelin були на Донбасі у перші тижні боїв, ситуація була б іншою.

Сполучені Штати ще з початку російської агресії проти Грузії у 2008 році зайняли позицію самостримування. Про це заявив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі американський генерал Філіп Бридлоу, пише Укрінформ.

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Може, це нас мало спровокувати вторгнення (Росії – 24 канал) в Грузію 2008 року? Чи перше вторгнення на територію України, у Крим? Чи вторгнення Росії на Донбасі?

– зазначив Бридлоу.

За його словами, ніхто не хоче роздмухувати війну, адже це не в інтересах США. Крім того, і РФ не хотіла б опинитися у протистоянні зі Сполученими Штатами.

"Росіяни хочуть зазіхати на своїх найближчих сусідів так, щоб не отримувати відповіді від нас, і досі вони мають бажаний результат", – наголосив генерал.

Та додав, що США повинні знайти рішення в цій ситуації. Він також припустив, як би все було за умови підтримки Сполучених Штатів України зброєю від початку загострення на Донбасі.

Якби ми ухвалили рішення про Javelin у перші два тижні – а не впродовж років, як це відбулося натомість – ситуація розвивалася б зовсім інакше,

– сказав Бридлоу.

Він підсумував, що США повинні бути більш ініціативними в їхній підтримці та не продовжувати практику останніх 12 років.

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