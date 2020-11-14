В Україні з 14 листопада почав діяти новий карантин вихідного дня. Та не у всіх регіонах місцева влада погодилася з таким рішенням уряду. Деякі підприємці також вирішили не призупиняти роботу, всупереч обмеженням уряду.

Про те, як у різних містах України порушували карантин вихідного дня, розповідає 24 канал.

До слова Карантин вихідного дня: що працюватиме у вихідні і чи буде ефективним обмеження

Київ

Столиця – це особливий випадок, адже тут мер Віталій Кличко чітко заявив: Київ дотримуватиметься всіх обмежень, запроваджених урядом. Закрився на вихідні зокрема "Епіцентр", який своєю роботою привернув увагу ще під час весняного "локдауну".

Втім, не всі підприємці до цього поставились саме так. Наприклад, один з київських фітнес-клубів вирішив організувати додаткові групи для занять, пише "РБК-Україна".

Окрім звичних тренувань, паралельно проводитимуть й онлайн-заняття в Zoom. За таке тренування теж треба заплатити, а вартість аналогічна тій, яка під час групового заняття у клубі.



Анонс на вихідні від київського фітнес-клубу / Фото "РБК-Україна"

Також працював ресторан "Хлібний" у Києві. Як повідомили журналісти 24 каналу, близько 13 години дня туди прийшли працівники поліції.

Фаст-фуди в столиці працюють на виніс, а для людей облаштували спеціальні місця. Тож багато людей снідали просто на вулиці в спеціально відведених місцях, повідомляє телеграм-канал "PavlovskyNews".

У поліції Києва тим часом розповіли, що не помітили особливих порушень карантину, а повідомлень про такі порушення в першій половині дня й зовсім не надходило.

Харків

У Харкові нехтувати карантинними обмеженнями почали передовсім ринки. Наприклад, у соціальних мережах пишуть про роботу найбільшого в східній Європі ринку "Барабашово". Також обмеження "не зачепили" й місцеву барахолку.

Львів

Тут теж ситуація доволі неоднозначна. Місцева влада знайшла хитрий спосіб, як обійти карантин вихідного дня – усі вихідні в місті оголосили робочими днями. Та правоохоронці мають щодо цього свою точку зору.

Поліція зранку 14 листопада заблокувала роботу щонайменше 4 великих ринків Львова. Також у центральній частині міста поліція проводить перевірки на дотримання карантину вихідного дня.

Наприклад, в одному з ресторанів правоохоронці складали постанову щодо порушення карантину, поки все фільмували журналісти, а офіціанти продовжували розносити замовлення клієнтів.

Поліція проводить карантинну перевірку у Львові: дивіться відео

Дійшло до того, що на ринку "Галицьке перехрестя" трапився конфлікт між поліцією та місцевими підприємцями. Про це повідомив у соціальних мережах координатор ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич.

Цікаво Чи повинні магазини закривати непродовольчі відділи: пояснення МОЗ

Дніпро

Тут вирішили не слухати державну владу теж у доволі цікавий спосіб. Комісія з надзвичайних ситуацій мала б затвердити обмеження від уряду, але через "хвороби" її членів не змогли зібрати кворум.

Тож мер Борис Філатов побажав підприємцям гарних вихідних і закликав дотримуватися протиепідемічних заходів – соціальна дистанція, носіння масок тощо.

Втім, великі торгові мережі вирішили таки не працювати у вихідні. Працюють лише дрібні підприємці, а ресторани переважно працюють на виніс, пише "PavlovskyNews".

Житомир

Місцева влада зняла з порядку денного питання карантину вихідного дня, тож як бути підприємцям – від самого початку було незрозуміло. Про це розповідає "Житомир.info".

У звичному режимі 14 листопада працювали житомирські ринки "Житній" і "Хлібний". Біля ринків кілька десятків продавців "з землі" продають домашні продукти. Також відчинені майже всі скляні магазини з одягом і побутовими товарами.

Згодом підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.

Порушення карантину вихідного дня в Житомирі: дивіться відео

Одеса

Тут місцева влада також відмовилася дотримуватися обмежень вихідного дня. Тож деякі місцеві заклади продовжують працювати й впускати відвідувачів усередину.

Порушення карантину в Одесі: дивіться відео

Рівне

Тут біля торговельного центру "Злата Плаза" зібралися підприємці. Вони висловили свій протест через запровадження карантину вихідного дня, повідомляє "Твоє Рівне".

Чернівці

Схожа до Рівного ситуація і в Чернівцях. Тут на протест вийшли підприємці, що торгують на Калинівському ринку, перекрили дорогу. У такий спосіб вони висловили свій протест проти карантинних вихідних, повідомляє "Молодий буковинець".

У Чернівцях протестували проти карантину вихідного дня: дивіться відео