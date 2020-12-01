Температура повітря на високогір’ї Карпат впала до -12 градусів. Так, у регіоні розпочинається зима.

Про погодні умови на горі Піп Іван вранці 1 грудня повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

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Станом на 8 ранку на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 1 – 2 метри за секунду. Температура повітря становить -12 градусів,

– мовиться у повідомленні.

Також на фейсбук-сторінці розмістили фото світанку на засніженій вершині.

Зауважимо, що наприкінці листопада у багатьох регіонах України випав сніг, а температура повітря навіть у денні години опустилася нижче 0 градусів.

Найближчими днями синоптики попереджають про сильну ожеледицю та просять водіїв бути обережними на дорогах.

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