Аварія на БелАЕС: перший енергоблок підключили до енергосистеми Білорусі
Перший енергоблок Білоруської АЕС (БелАес) знову підключили до мережі. Його відключали через аварію.
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Сталося це, як тут провели роботи з заміни трансформаторів напруги у вимірювальних ланцюгах генераторного вимикача. Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.
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За даними ресурсу, також на блоці провели випробування теплоенергетичного обладнання, необхідні вимірювання та дослідження.
На БелАЕС запевняють, що підключення енергоблоку до мережі та набір навантаження вони провели відповідно до технологічних вимог без зауважень.
Наразі реактор першого енергоблоку працює на 40% від номінальної потужності. Річ у тім, що тривають випробування систем і устаткування енергоблоку. Згідно з графіком, планують розпочати дослідну-промислову експлуатацію першого енергоблоку в грудні.
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Коротко про БелАЕС і аварію на станції
- БелАЕС відкрили на початку листопада. Це перша в Білорусі атомна електростанція.
- Складається вона з 2 реакторів загальною потужністю 2400 МВт.
- Її ще продовжують будувати. Відбувається це за російським проєктом у Гродненській області.
- Повний запуск станції заплановано на 2022 рік.
- Країни Балтії були категорично проти запуску реактора через проблеми безпеки АЕС.
- 9 листопада на БелАЕС сталася аварія – вибухнули трансформатори напруги. Тому вироблення електроенергії тут припинили через необхідність заміни певного обладнання.
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