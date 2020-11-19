Перший енергоблок Білоруської АЕС (БелАес) знову підключили до мережі. Його відключали через аварію.

Перший енергоблок БелАЕС запрацював: що відомо

Сталося це, як тут провели роботи з заміни трансформаторів напруги у вимірювальних ланцюгах генераторного вимикача. Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

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За даними ресурсу, також на блоці провели випробування теплоенергетичного обладнання, необхідні вимірювання та дослідження.

На БелАЕС запевняють, що підключення енергоблоку до мережі та набір навантаження вони провели відповідно до технологічних вимог без зауважень.

Наразі реактор першого енергоблоку працює на 40% від номінальної потужності. Річ у тім, що тривають випробування систем і устаткування енергоблоку. Згідно з графіком, планують розпочати дослідну-промислову експлуатацію першого енергоблоку в грудні.

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