На першій сесії районної ради у Сумах, яка відбулась 7 грудня, депутати влаштували бійку. Політики не дійшли згоди через вибори голови ради та його заступника.

У чому справа

Головою районної ради обрали Віктора Химича зі "Слуги народу", а на посаду заступника кандидатуру Валерія Сорокіна від "Опозиційної платформи – за Життя". Про це повідомляє місцеве видання Sumy.life.

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Учасники АТО та активісти, які були в залі, обурились такими рішеннями. Згодом почалась словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Відео штовханини оприлюднив у фейсбуці депутат від "Європейської Солідарності" Вадим Акперов. За його словами, "слуги" створили з ОПЗЖ коаліцію.

На відео видно, що депутати б'ються просто у сесійній залі. Люди викрикують погрози, образи та нецензурну лексику. Через кілька хвилин після початку бійки до залу зайшли правоохоронці, аби врегулювати конфлікт.

Дивіться відео бійки (у ролику присутня нецензурна лексика):



Конфлікт у райраді / Фото sumy.life



До зали забігла поліція / Фото sumy.life