Після 23 днів боротьби Стефанчук усе ж подолав COVID-19
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вилікувався від коронавірусу. Боровся він із хворобою понад 3 тижні.
Стефанчук одужав від коронавірусу: що відомо
Про те, що отримав негативний тест, Стефанчук написав у фейсбуці. Він зауважив, що 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат.
Актуально Захворюваність – висока: в Україні за добу захворіли на COVID-19 понад 15 тисяч людей
Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків,
– повідомив перший віцеспікер парламенту.
Також він подякував усім за підтримку та побажав міцного здоров’я.
"Не легковажте! Вірус – більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук – неодмінні супутники", – наголосив Руслан Стефанчук.
До теми COVID-19 у Верховній Раді: скільки нардепів захворіли з початку пандемії
Зауважимо, що фактично в один час зі Стефанчуком коронавірусом інфікувалися голова ВР Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак. Проте всі вже одужали та повернулися до роботи. Останнім це зробив Размуков – 1 грудня він провів перше після недуги засідання парламенту.
Хто ще з політиків хворів на коронавірус
- Серед відомих прізвищ інфікувалися, зокрема, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Всім вдалося вилікуватися.
- Коронавірус пережила і перша леді України Олена Зеленська. ЇЇ довелося госпіталізувати з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.
- Нещодавно інфекцію виявили у мера Кропивницького Андрія Райковича, міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, очільника Мінфіну Сергія Марченка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
- На жаль, від хвороби померли переможець місцевих виборів у Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко, лідер на виборах голови Бориспільської ОТГ Анатолій Федорчук і обраний мер Конотопа Олександр Луговий.
Поділитися новиною