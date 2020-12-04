Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вилікувався від коронавірусу. Боровся він із хворобою понад 3 тижні.

Стефанчук одужав від коронавірусу: що відомо

Про те, що отримав негативний тест, Стефанчук написав у фейсбуці. Він зауважив, що 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат.

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Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків,

– повідомив перший віцеспікер парламенту.

Також він подякував усім за підтримку та побажав міцного здоров’я.

"Не легковажте! Вірус – більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук – неодмінні супутники", – наголосив Руслан Стефанчук.

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Зауважимо, що фактично в один час зі Стефанчуком коронавірусом інфікувалися голова ВР Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак. Проте всі вже одужали та повернулися до роботи. Останнім це зробив Размуков – 1 грудня він провів перше після недуги засідання парламенту.

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