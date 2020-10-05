Першій заступниці очільника Нацбанку Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу оголосили догану та повідомили про недовіру. Відповідне рішення ухвалила Рада регулятора. Проте, кажуть у НБУ, усі члени правління продовжують працювати у звичайному режимі.

За недовіру Сологубу та Рожковій проголосували ще 2 жовтня. Про це інформують на сайті Нацбанку.

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Рада вирішила: висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу,

– мовиться у повідомленні регулятора.

Що закидають Рожковій та Сологубу

Порушення розпорядчих актів НБУ;

Порушення Кодексу етики працівника НБУ;

Порушення правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ;

Порушення вимог Кодексу законів про працю України.

Зазначимо, що оголошення догани та недовіри не означає звільнення з посад Рожкової та Сологуба. Як повідомили Інтерфаксу-Україна у НБУ, наразі всі члени правління працюють у звичайному режимі.

За яких умов можуть звільнити заступників голови НБУ

Згідно зі статтею 20 закону України "Про Національний банк", звільнити заступника голови НБУ можна у разі:

закінчення строку повноважень;

подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;

втрати бездоганної ділової репутації;

встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника голови Національного банку;

смерті або на підставі рішення суду про визнання в установленому порядку особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою;

невиконання посадових обов’язків, у тому числі за станом здоров’я, протягом більш як чотири місяці поспіль;

виникнення обставин, що виключають можливість особи бути заступником голови Національного банку.

Шевченко голосував за недовіру Рожковій та Сологубу, – ЗМІ

Очільник НБУ Кирило Шевченко голосував за винесення догани та оголошення недовіри своїм заступникам. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

Від голосування за догану утримались два члени Ради. Щодо підтримки за висловлення недовіри – то один голос був проти, один – утримався.

Обидва рішення є незаконними, у Ради НБУ немає жодних повноважень – виносити догану. Це адміністративні відносини, а вони не є їхніми підлеглими,

– повідомили джерела.

Зверніть увагу! Питання про висловлення недовіри на засідання вніс член Ради НБУ Віталій Шапранов.

Коротко про Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба

Катерина Рожкова

В українській банківській системі працює понад 20 років.

Посаду першої заступниці голови Нацбанку обіймає з 2018 року.

На цю посаду Рожкову запропонував тодішній очільник НБУ Яків Смолій.

Після скандальної відставки Смолія тимчасово виконувала обов'язки голови регулятора.

Дмитро Сологуб