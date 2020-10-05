Першій заступниці глави НБУ Рожковій та заступнику Сологубу повідомили про недовіру
Першій заступниці очільника Нацбанку Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу оголосили догану та повідомили про недовіру. Відповідне рішення ухвалила Рада регулятора. Проте, кажуть у НБУ, усі члени правління продовжують працювати у звичайному режимі.
За недовіру Сологубу та Рожковій проголосували ще 2 жовтня. Про це інформують на сайті Нацбанку.
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Рада вирішила: висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу,
– мовиться у повідомленні регулятора.
Що закидають Рожковій та Сологубу
- Порушення розпорядчих актів НБУ;
- Порушення Кодексу етики працівника НБУ;
- Порушення правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ;
- Порушення вимог Кодексу законів про працю України.
Зазначимо, що оголошення догани та недовіри не означає звільнення з посад Рожкової та Сологуба. Як повідомили Інтерфаксу-Україна у НБУ, наразі всі члени правління працюють у звичайному режимі.
За яких умов можуть звільнити заступників голови НБУ
Згідно зі статтею 20 закону України "Про Національний банк", звільнити заступника голови НБУ можна у разі:
- закінчення строку повноважень;
- подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
- на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
- втрати бездоганної ділової репутації;
- встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника голови Національного банку;
- смерті або на підставі рішення суду про визнання в установленому порядку особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою;
- невиконання посадових обов’язків, у тому числі за станом здоров’я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
- виникнення обставин, що виключають можливість особи бути заступником голови Національного банку.
Шевченко голосував за недовіру Рожковій та Сологубу, – ЗМІ
Очільник НБУ Кирило Шевченко голосував за винесення догани та оголошення недовіри своїм заступникам. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.
Від голосування за догану утримались два члени Ради. Щодо підтримки за висловлення недовіри – то один голос був проти, один – утримався.
Обидва рішення є незаконними, у Ради НБУ немає жодних повноважень – виносити догану. Це адміністративні відносини, а вони не є їхніми підлеглими,
– повідомили джерела.
Коротко про Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба
Катерина Рожкова
- В українській банківській системі працює понад 20 років.
- Посаду першої заступниці голови Нацбанку обіймає з 2018 року.
- На цю посаду Рожкову запропонував тодішній очільник НБУ Яків Смолій.
- Після скандальної відставки Смолія тимчасово виконувала обов'язки голови регулятора.
Дмитро Сологуб
- У Нацбанку – з 2015 року.
- Спочатку був виконувачем обов'язків заступника голови НБУ.
- Курував департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики і звітності, а також фінансової стабільності.