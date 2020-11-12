Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що інфікувався коронавірусом. Напередодні про те, що у нього COVID-19, розповів і сам голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про недугу політик повідомив у соцмережі

Стефанчук попросив усіх, з ким він контактував нещодавно, бути пильними. Про це політик написав у фейсбуці.

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Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю,

– зазначив Стефанчук.

Що відомо про коронавірус у керівництва держави:

9 листопада про позитивний тест на коронавірус повідомили одразу президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зараз і Єрмак, і Зеленський перебувають у лікарні "Феофанія".

Також на COVID-19 занедужав і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Серед хворих – віцепрем'єр Олексій Резніков та міністр фінансів Сергій Марченко.

Позитивний тест був і у міністра оборони Андрія Тарана. Проте урядовець уже одужав та виконує свої обов'язки на робочому місці.

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