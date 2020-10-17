На Луганщині правоохоронці затримали першого заступника міського голови. Сталося це у його службовому кабінеті під час одержання хабаря.

На Луганщині затримали заступника мера: що відомо

Посадовець вимагав від місцевої компанії хабар, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з доброустрою території міста заступник міського голови просив 10% "відкату".

Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Затримали першого заступника мера у службовому кабінеті під час одержання усієї суми хабаря.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі / Фото Луганської обласної прокуратури



Посадовець вимагав відкат від місцевого підприємця / Фото Луганської обласної прокуратури



Його затримали на отриманні 46 тисяч гривень / Фото Луганської обласної прокуратури