Перспектива відключення Росії: що відомо про систему SWIFT
Система SWIFT об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу, вона дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн. Російські фінустанови теж є учасниками SWIFT, відключення підприємств Росії від мережі може боляче вдарити по Кремлю.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що це змусить Росію почати виконання Мінських домовленостей. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.
До теми Україна ще не пропонувала партнерам, – Кравчук про від'єднання Росії від SWIFT
За день мережі SWIFT передають 32 мільйони повідомлень. Штаб-квартира однієї з найпотужніших фінансових мереж світу розташована в історичному місті в Бельгії, в місті Ла-Юльп. Перші поселення там з'явилися ще 10 тисяч років тому, а назва походить від кельтського слова "ельпе", що означає "срібна ріка".
SWIFT є стандартизованою та безпечною фінансовою мережею відповідних операцій, до неї входить багато банків та підприємств. Це дозволяє поєднати бізнес-процеси з банками та партнерами, як на національному, так і на глобальному рівнях.
SWIFT є стандартизованою та безпечною фінансовою мережею / Скриншот з відео
Відключення від мереж SWIFT
У 2012 році відключення від SWIFT використали для Ірану, аби змусити його згорнути програму з розробки ядерної зброї. Лише через 4 роки, коли Тегеран пішов на поступки західним державам – іранські банки знову приєднали до міжнародної системи передачі банківської інформації.
Зокрема Іран узгодив з державами Заходу програму щодо контролю над збагаченням урану та дозволив інспектувати свої ядерні об'єкти експертам з МАГАТЕ. Проте для Росії відповідна формула наразі не розглядається західними державами.
Відключення Росії від SWIFT не потрібно жодній з великих економік світу. Росія залишається важливим торговельним партнером для багатьох,
– сказав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.
Тиск через конфлікт на Донбасі
Відключення Росії від SWIFT розглядали у 2014 році, коли на Донбасі тривали активні бойові дії. Велика Британія пропонувала у такий спосіб змусити росіян піти з українських територій. Однак тоді у міжнародній банківській системі заявили, що не підуть на такий крок.
SWIFT створили як міжнародну корпорацію у Бельгії, вона підпорядковується законодавству цієї країни. Але спільний тиск декількох учасників, зокрема ЄС, США, Канади та Великої Британії може змусити її до дій, як це було у випадку з Іраном.
Ситуація на Донбасі з 2014 року змінилася, відтак і підхід західних держав до розв'язання конфлікту теж.
Бажання і волі у Заходу цього робити немає, оскільки для них це автоматична конфронтація з Росією. Це може завершитися ескалацією, зокрема на нашій території,
– зауважив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.
SWIFT створили як міжнародну корпорацію у Бельгії / Фото TechMoran
Перспектива відключення Росії
У віддаленій перспективі відключення Росії від SWIFT може не дати жодних результатів. Адже наразі створюють паралельні мережі передачі банківських даних в Євросоюзі, Китаї, а також – Росії. Водночас експерти переконані, що залежність від зовнішніх гравців у вирішенні конфлікту на Донбасі допомагає Україні.
Ключі від вирішення конфлікту на Донбасі – в руках України та Росії. Однак поки Київ не має дієвих важелів впливу, аби домогтися від Москви виведення військ з Донбасу та повернення контролю над кордоном.
Відтак компроміси є необхідними, вважають експерти. "Треба визначитися з пріоритетами і з'ясувати всередині України, яку ціну ми готові заплатити за повернення територій і чи готові ми її платити взагалі", – сказав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. Також до уваги треба взяти те, що такі конфлікти, як на Донбасі, не вирішуються швидко.
Ймовірність відключення Росії від SWIFT: дивіться відео 24 каналу
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