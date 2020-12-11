Система SWIFT об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу, вона дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн. Російські фінустанови теж є учасниками SWIFT, відключення підприємств Росії від мережі може боляче вдарити по Кремлю.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що це змусить Росію почати виконання Мінських домовленостей. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

До теми Україна ще не пропонувала партнерам, – Кравчук про від'єднання Росії від SWIFT

За день мережі SWIFT передають 32 мільйони повідомлень. Штаб-квартира однієї з найпотужніших фінансових мереж світу розташована в історичному місті в Бельгії, в місті Ла-Юльп. Перші поселення там з'явилися ще 10 тисяч років тому, а назва походить від кельтського слова "ельпе", що означає "срібна ріка".

SWIFT є стандартизованою та безпечною фінансовою мережею відповідних операцій, до неї входить багато банків та підприємств. Це дозволяє поєднати бізнес-процеси з банками та партнерами, як на національному, так і на глобальному рівнях.



SWIFT є стандартизованою та безпечною фінансовою мережею / Скриншот з відео

Відключення від мереж SWIFT

У 2012 році відключення від SWIFT використали для Ірану, аби змусити його згорнути програму з розробки ядерної зброї. Лише через 4 роки, коли Тегеран пішов на поступки західним державам – іранські банки знову приєднали до міжнародної системи передачі банківської інформації.

Зокрема Іран узгодив з державами Заходу програму щодо контролю над збагаченням урану та дозволив інспектувати свої ядерні об'єкти експертам з МАГАТЕ. Проте для Росії відповідна формула наразі не розглядається західними державами.

Відключення Росії від SWIFT не потрібно жодній з великих економік світу. Росія залишається важливим торговельним партнером для багатьох,

– сказав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

Тиск через конфлікт на Донбасі

Відключення Росії від SWIFT розглядали у 2014 році, коли на Донбасі тривали активні бойові дії. Велика Британія пропонувала у такий спосіб змусити росіян піти з українських територій. Однак тоді у міжнародній банківській системі заявили, що не підуть на такий крок.

SWIFT створили як міжнародну корпорацію у Бельгії, вона підпорядковується законодавству цієї країни. Але спільний тиск декількох учасників, зокрема ЄС, США, Канади та Великої Британії може змусити її до дій, як це було у випадку з Іраном.

Ситуація на Донбасі з 2014 року змінилася, відтак і підхід західних держав до розв'язання конфлікту теж.

Бажання і волі у Заходу цього робити немає, оскільки для них це автоматична конфронтація з Росією. Це може завершитися ескалацією, зокрема на нашій території,

– зауважив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.



SWIFT створили як міжнародну корпорацію у Бельгії / Фото TechMoran

Перспектива відключення Росії

У віддаленій перспективі відключення Росії від SWIFT може не дати жодних результатів. Адже наразі створюють паралельні мережі передачі банківських даних в Євросоюзі, Китаї, а також – Росії. Водночас експерти переконані, що залежність від зовнішніх гравців у вирішенні конфлікту на Донбасі допомагає Україні.

Ключі від вирішення конфлікту на Донбасі – в руках України та Росії. Однак поки Київ не має дієвих важелів впливу, аби домогтися від Москви виведення військ з Донбасу та повернення контролю над кордоном.

Відтак компроміси є необхідними, вважають експерти. "Треба визначитися з пріоритетами і з'ясувати всередині України, яку ціну ми готові заплатити за повернення територій і чи готові ми її платити взагалі", – сказав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. Також до уваги треба взяти те, що такі конфлікти, як на Донбасі, не вирішуються швидко.

Ймовірність відключення Росії від SWIFT: дивіться відео 24 каналу