На північному заході Перу 29 листопада мікроавтобус впав у яр. У результаті аварії 7 людей загинули, ще 11 – отримали травми.

Жахливий інцидент трапився в департаменті Ла-Лібертад, що у Перу, 29 листопада. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Мікроавтобус, в якому перебували 18 людей, несподівано виїхав за огорожу, а тоді впав в яр глибиною приблизно 100 метрів.

У результаті ДТП загинули 7 людей. Ще 11 з травмами госпіталізували у місцеву лікарню.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини аварії.

До слова, у Польщі сталося потрійне ДТП за участю мікроавтобусів. У результаті загинув 60-річний українець, який був за кермом одного з них.