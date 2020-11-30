У Перу мікроавтобус злетів у яр: багато жертв і постраждалих
На північному заході Перу 29 листопада мікроавтобус впав у яр. У результаті аварії 7 людей загинули, ще 11 – отримали травми.
Жахливий інцидент трапився в департаменті Ла-Лібертад, що у Перу, 29 листопада. Про це повідомляє "Сіньхуа".
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Мікроавтобус, в якому перебували 18 людей, несподівано виїхав за огорожу, а тоді впав в яр глибиною приблизно 100 метрів.
У результаті ДТП загинули 7 людей. Ще 11 з травмами госпіталізували у місцеву лікарню.
Наразі правоохоронці з'ясовують причини аварії.
До слова, у Польщі сталося потрійне ДТП за участю мікроавтобусів. У результаті загинув 60-річний українець, який був за кермом одного з них.
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