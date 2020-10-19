Малюнок кота знайшли на плато Наска в Перу. Довжина зображення становить приблизно 37 метрів.

Що відомо про давнє зображення кота

Унікальний давній малюнок кота нещодавно виявили вчені у Перу, повідомляє ВВС.

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Фігура була ледь видною і могла зникнути, бо розташована на досить крутому схилі, який перебуває під впливом природної ерозії,

– кажуть у міністерстві культури Перу.

Довжина знайденого геогліфа Наски становить приблизно 37 метрів. Його вже очистили та законсервували.

Кицьку не помічали досі. І лише після складання плану нової стежки, що веде до оглядового майданчика, малюнок вдалося виявити. Адже платформа, де розташована тварина, була б зручним для відвідувачів місцем для огляду багато інших геогліфів.

Кота, як й інші фігурки тварин Наски, ймовірно, зобразили шляхом створення поглиблень у ґрунті.

Коли його могли зробити

Джонні Ісла, головний археолог Перу, який досліджує геогліфи Наски, зазначив, що малюнок кота з’явився раніше культури Наски, яка створила більшість фігур у період з 200 по 700 рік нашої ери.

За його словами, зображення створили в епоху пізнього Паракаса, тобто з 500 року до нашої ери по 200 рік.



У Перу виявили гігантський малюнок кота / Фото ЕРА