В Україні з'явиться перша книга, яку написав справжній пес – експерт з людинознавства.

Кожні 200 грн врятують життя однієї бездомної тварини

Це гумористичний художній твір з порадами для тварин про те, як правильно піклуватися про людину.

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Найбільший в Україні притулок для тварин "Сіріус" разом із псом Гермесом, автором книги "Практичне керівництво з людинознавства", запустили збір коштів на друк першої партії книг через платформу "Велика Ідея".

Мета книги – змінити ставлення людей до ситуацій, що трапляються вдома з їх улюбленцями. Допомогти адаптуватися та подивитися на світ очима чотирилапих.

Кошти з продажів книги допоможуть перебудові притулку в простір тимчасового перебування, де кожний вусань знайде свою людину. Кожні 200 грн врятують та допоможуть змінити життя однієї безхатньої тварини, що опинилася у притулку.

Кілька слів про книгу "Практичне керівництво з людинознавства"

Гермес – звичайний пес, який виріс на вулиці, і вже у дорослому віці вирішив завести свою людину. Він вважає, що у кожної серйозної собаки та кота повинна бути родина. Підтримує рівність людей та тварин, і хоче, щоб якомога більше котів та собак заводили людей і не боялися брати за них відповідальність.

"Разом з Притулком для безхатніх тварин "Сіріус" ми запустили освітній проєкт, що змінить культуру відношення до тварин. Адже, ми зрозуміли, що люди не знають про те, які емоції відчувають тварини. Ставляться до них як до предметів, вважають, що тварини можуть жити на вулицях, або все життя провести у притулку, – розказує Гермес.

У цьому проєкті, ми хочемо розповісти, що означає поведінка тварини у різних ситуаціях для того, щоб людини та тварини знайшли спільну мову. Вважаємо, що ця дружба починається із зустрічі. Тому потрібно влаштувати простір, де такі зустрічі будуть можливими, а допоможе у цьому книга, – додає собака та автор книги.

Яким має бути притулок?

Наразі притулки в Україні є місцем, де тварини, які опинилися на вулиці, доживають своє життя. В них некомфортно знаходитися нікому, ні людям, ані, тим більше, тваринам. Щоб це змінити, потрібно побудувати перший приклад простору тимчасового перебування для тварин. В якому буде надаватися ветеринарна, психологічна допомога, буде створено навчальний центр, що допомогатиме сім'ям готуватися до життя із твариною та багато іншого.

Для втілення цієї ідеї потрібен перший приклад. Таким став притулок "Сіріус", де проживає найбільша в Україні кількість тварин. Наразі в ньому знаходяться більше ніж 3000 тварин. Більше ніж 750 тварин живуть у притулку все життя – 10-15 років. Їм потрібна масштабна реконструкція, проєкт якої вже розробили партнери агентство AIMM.

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Для реалізації буде побудовано 51 модуль, ветеринарна клініка, кухня, склади для харчування і матеріалів, парк для прогулянок, карантинне, інфекційне відділення. Також буде проведене озеленення території. В кожному модулі знаходиться 16 вольєрів. Один модуль коштує близько 2,5 млн грн.

Проєкт притулку / Фото "Сірус"

Наразі вже побудовано і запущено в експлуатацію перший модуль, будується другий.

"Після реалізації реконструкції, цю модель зможуть використати всі притулки України. Що в цілому змінить підхід до адопції тварин та культуру відношення до них. Щоб зібрати кошти ми почали освітню програму. Для цього пес Гермес написав художню книгу "Практичне керівництво з людинознавства", де він дає поради іншим тваринам, які планують завести свою людину або вже живуть у сім'ях" – розповідає Олександра Мезінова, директорка та засновниця притулку "Сіріус".

Частина коштів з продажів книги будуть передаватися на реконструкцію притулку, а інша частина на реалізацію освітнього проєкту. Організатори розрахували кількість книг, продаж яких дозволить зібрати перші 15 млн грн, це 6 модулів у притулку "Сіріус". Книги будуть продаватися у країнах СНД та у англомовних країнах: Канада, США. Також, організатори розраховують, що тему підтримає український бізнес та діаспора, допоможуть зібрати залишок коштів для реконструкції.

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Зараз збираються кошти на друк першої партії книги для продажів оффлайн – 500 шт. Розраховують, що кожні 200 грн врятують та допоможуть змінити життя одної безхатньої тварини, що опинилася у притулку. Для успіху першого етапу кампанії з друку потрібна допомога лише 400 доброчинців.

Про Гермеса – експерт з людинознавства, письменник, блогер, веде Instagram hermes13.07, самець, красень, вага 6 кг (після зими 6 кг та 300-500 г), є плями, дворянська кров, але усі говорять, схожий на джека-расела



Сімейний стан: Є Людина



Вважає, що в кожного серйозного собаки повинна бути людина, підтримує право рівності людини з твариною, бажає, щоб як можна більше тварин заводили людей та не страхалис брати за них відповідальність.

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