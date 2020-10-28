Президент Володимир Зеленський ініціює консультації з Вищою радою правосуддя, щоб "вирішити питання" щодо Окружного адміністративного суду міста Києва. Напередодні ОАСК видав ухвалу про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Таке рішення президент прийняв у відповідь на електронну петицію щодо законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Вона набрала 25 тисяч голосів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Автор петиції прагнув забезпечення прав громадян на справедливий суд, а також наголошував на глибоко вкоріненій корупції в суді.

Як відреагували у Зеленського

У Зеленського зазначили, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульований законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом. Проєкт цього закону до парламенту вносить президент після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Тож, за результатом розгляду петиції, Зеленський доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя.

Що цьому передувало