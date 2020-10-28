Петиція про ліквідацію ОАСК: Зеленський говоритиме з Вищою радою правосуддя
Президент Володимир Зеленський ініціює консультації з Вищою радою правосуддя, щоб "вирішити питання" щодо Окружного адміністративного суду міста Києва. Напередодні ОАСК видав ухвалу про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.
Таке рішення президент прийняв у відповідь на електронну петицію щодо законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Вона набрала 25 тисяч голосів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Автор петиції прагнув забезпечення прав громадян на справедливий суд, а також наголошував на глибоко вкоріненій корупції в суді.
Як відреагували у Зеленського
У Зеленського зазначили, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульований законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом. Проєкт цього закону до парламенту вносить президент після консультацій з Вищою радою правосуддя.
Тож, за результатом розгляду петиції, Зеленський доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя.
Що цьому передувало
- Напередодні ОАСК прийняв окрему ухвалу, у якій зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.
- ОАСК прийняв ухвалу, нібито опираючись на рішення КСУ. Раніше суд визнав "неконституційним" указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника.
- ОАСК також направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу. Вона стосується невиконання рішення КС Ситником.
- У Мін'юсті зазначили, що виконувати рішення ОАСК про звільнення Ситника не будуть, тому що не мають таких повноважень.
- У Зеленського та в НАБУ зазначили, що рішення ОАСК будуть оскаржувати.