Лише за три дні електронна петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня набрала понад 25 тисяч голосів. У такому разі президент Володимир Зеленський має розглянути звернення і оприлюднити своє рішення.

Авторка петиції наголосила на економічних та культурних збитках

Петицію зареєструвала 10 листопада Катерина Єгорова. Станом на вечір 13 листопада звернення підтримали уже понад 25 тисяч людей. Ця інформація – на сайті petition.president.gov.ua.

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Авторка зазначила, що введення карантину вихідного дня не допоможе у боротьбі з коронавірусом, натомість завдасть непоправних збитків бізнесу та культурному життю українців.

Єгорова вимагає, аби перед ухваленням рішень щодо карантинних обмежень уряд консультувався з громадськістю.

Головне про карантин вихідного дня:

Карантин вихідного дня діятиме вже 14 – 15 листопада з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Його ввели до 30 листопада.

На вихідних можуть працювати лише аптеки, ветеринарні аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Низка міст уже оголосила, що не виконуватиме рішення уряду.

Як працюють електронні петиції? Кожен громадянин може звернутись до президента з електронною петицією через спеціальний підрозділ офіційного інтернет-представництва глави держави.

Якщо за 90 днів петиція набере 25 тисяч голосів, її повинен розглянути президент. Його рішення має бути оприлюднене офіційно та окремо адресоване автору петиції.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу