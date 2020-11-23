Зареєстрована на сайті президента України електронна петиція за ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала необхідну кількість голосів. Її автор пропонує законодавчо визначити та закріпити поняття "колаборант" і "пособник окупантів".

У розділі електронних петицій на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів петиція до Володимира Зеленського з пропозицією розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону "Про колабораціонізм".

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Автор петиції Станіслав Ляшенко пропонує на законодавчому рівні визначити й закріпити поняття "колаборант" та "пособник окупантів".

Що ще пропонує автор петиції

законодавчо закріпити і визначити статус Російської Федерації як держави-окупанта та агресора;

заборонити діяльність політичних об’єднань (партій) та громадських організацій, які матеріально, інформаційно та іншим чином підтримують державу-окупанта.

Документ подали 7 вересня 2020 року. Тепер на це звернення повинен відреагувати Володимир Зеленський.