Петиція про узаконення понять "колаборант" і "пособник окупантів" набрала необхідні голоси
Зареєстрована на сайті президента України електронна петиція за ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала необхідну кількість голосів. Її автор пропонує законодавчо визначити та закріпити поняття "колаборант" і "пособник окупантів".
У розділі електронних петицій на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів петиція до Володимира Зеленського з пропозицією розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону "Про колабораціонізм".
Читайте також Петиція про скасування карантину вихідного дня набрала 25 тисяч голосів: слово – за президентом
Автор петиції Станіслав Ляшенко пропонує на законодавчому рівні визначити й закріпити поняття "колаборант" та "пособник окупантів".
Що ще пропонує автор петиції
- законодавчо закріпити і визначити статус Російської Федерації як держави-окупанта та агресора;
- заборонити діяльність політичних об’єднань (партій) та громадських організацій, які матеріально, інформаційно та іншим чином підтримують державу-окупанта.
Документ подали 7 вересня 2020 року. Тепер на це звернення повинен відреагувати Володимир Зеленський.
Хто такий колаборант?Це людина, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
Поділитися новиною