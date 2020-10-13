П'ятий український президент Петро Порошенко, який на початку жовтня заявив, що захворів на COVID-19, вже поборов хворобу. 13 жовтня він отримав негативний тест на коронавірус.

Цією інформацією він поділився на своїй фейсбук-сторінці та навіть записав відеозвернення. У ньому Порошенко, зокрема, висловлює вдячність лікарям, що дбали про нього та тим, хто щодня рятує українців в умовах пандемії.

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Сьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи,

– написав політик.

Особливу подяку Порошенко висловив лікарці Ользі Голубовській, яка лікувала його особисто. Вона, за словами нардепа, вже 7 місяців, без вихідних, ледь не цілодобово рятує українців від коронавірусу.

Також п’ятий президент подякував усім українським медикам, що зараз наражають себе на небезпеку, а також – власним прихильникам. Їх побажання та повідомлення він назвав "найкращими ліками".

Як видно з відео, за час хвороби Петро Порошенко помітно змарнів та схуд. Зауважимо, що його дружина Марина упродовж кількох тижнів інформувала прихильників про стан свого чоловіка. Після його госпіталізації, 7 жовтня, вона вказала на те, що лікарі тривалий час не могли взяти аналізів: у Порошенка згустилася кров.

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